GNTM: «Θεωρώ πως έχω αδικηθεί» - Η Μιλένα μιλά για την αποχώρησή της

Το βράδυ της Παρασκευής αποχώρησε από το σπίτι του GNTM 2025, το πρωί της Δευτέρας η Μιλένα βρέθηκε στο πλατό του Breakfast@Star μιλώντας για την εμπειρία της.

«Πρέπει να δουλέψω την έκφρασή μου, το ξέρω... κι ήταν ένα concept πιο θεατρικό που το χρειαζόταν αυτό», είπε το μοντέλο για τη φωτογραφική δοκιμασία που την έθεσε εκτός του διαγωνισμού. Πρόσθεσε, ότι δε βοηθήθηκε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης γιατί... δεν άκουγε, ενώ δήλωσε ότι δεν ήθελε να αποχωρήσει τόσο νωρίς.

«Στεναχωρήθηκα γιατί ήθελα να φτάσω πολύ πιο ψηλά, δεν ήμουν για να φύγω στην αρχή, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Έκλεισε ένας κύκλος θα ανοίξει ένας μεγαλύτερος», απάντησε στον Ετεοκλή, ενώ για το αν έχει αδικηθεί απάντησε: «Θεωρώ πως έχω αδικηθεί, ναι... Περίμενα να έχω άλλη μία ευκαιρία. Δεν τα πήγα καλά, έφτασε μια λάθος λήψη στο πλατό, δεν ήταν αυτό που περίμενα».

Πιστεύει ότι υπάρχουν άλλα κορίτσια ή αγόρια που θα έπρεπε να φύγουν πριν από εκείνη; «Σίγουρα... δε θέλω να λέω τώρα συγκεκριμένα, αλλά υπήρχε η Αγγέλικα που δεν τα είχε πάει καλά σε ένα άλλο σετ κι έχει κάτσει περισσότερο», απάντησε η Μιλένα.

Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια αποκάλυψε ότι με τα περισσότερα παιδιά είναι πολύ κοντά, εκτός από τον Ανέστη. «Είναι πολύ ανταγωνιστικός, αλλά σε άλλο βαθμό. Αυτό που είπε ο Νίκος ότι μπαίνει ο ένας μέσα να φάει τον άλλο, ισχύει πολύ για τον Ανέστη. Είναι υπερβολικός, μέχρι και με τους φίλους του στο παιχνίδι», σχολίασε.

Όσον αφορά στη δική της συμμετοχή, είπε ότι ήταν ο εαυτός της, ενώ δε θα έκανε κάτι διαφορετικό. Σε σχέση με τη δοκιμασία που της στέρησε τη θέση της, ανέφερε ότι θα μιλούσε λιγότερο. «Ήταν τρομερή εμπειρία, τα πάντα θα κρατήσω... έμαθα πολλά πράγματα», είπε, τονίζοντας ότι δε θέλει να ξεχάσει κάτι, αφού όλα ήταν μαθήματα για εκείνη.

