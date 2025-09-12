VIDEO

Καρέ Καρέ Η Παράνομη Αλιεία 3 Τουρκικών Γρι-γρι Στη Λέσβο - Video

Μηχανότρατα ψαρεύει 500 μέτρα από τις ακτές

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
11.09.25, 23:31
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR

Tags:

ΨΑΡΑΔΕΣ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR ΛΕΣΒΟΣ
