OMODA & JAECOO: Η επόμενη φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα

Από το λανσάρισμα της OMODA & JAECOO με τη γρήγορη επέκτασή της έως τη σημερινή σταθερή ανάπτυξη παγκοσμίως, κάθε βήμα της μάρκας καθοδηγείται από τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των χρηστών. Αυτή είναι η βάση του OMODA & JAECOO International User Summit 2025 που έρχεται τον Οκτώβριο: να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξελιχθούν από απλούς χρήστες προϊόντων σε συν-δημιουργούς του οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη της μάρκας βασίζεται σταθερά στις ανάγκες τους.Το OMODA & JAECOO International User Summit 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Οκτωβρίου στην πόλη Wuhu της Κίνας



Το πρόγραμμα της διεθνούς συνάντησης κορυφής περιλαμβάνει τρεις κύριες ενότητες: NEXT SHOW + NEXT DRIVE + NEXT COOL, οι οποίες δημιουργούν μια καθηλωτική γιορτή με λανσαρίσματα προϊόντων, εμπειρίες οδήγησης και αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα. Η ενότητα NeΧt Show, μέσω της αποκάλυψης της έξυπνης τεχνολογίας OMODA 3, του πρωτότυπου αυτοκινήτου OMODA 6 και της αρχιτεκτονικής SNA (Super Next Architecture), απεικονίζει την αξία της τεχνολογίας στην εμπειρία της οδήγησης.

Η ενότητα NeΧt Drive εμπλέκει τους χρήστες στη βελτίωση προϊόντων τόσο μέσω της εμπειρίας τους όσο και ως συν-δημιουργούς, σε πρωτοβουλίες όπως το OMODA 7 Intelligent Co-Creation Camp και το Hybrid Gemini Co-Creation Camp, διαμορφώνοντας σε βάθος τις εμπειρίες προϊόντων που εμπνέονται από το χρήστη.

Η OMODA & JAECOO Eco-Expo zone, με θέμα NeXt Cool, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, το ήθος της μάρκας και οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών συνδυάζονται σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον διαβίωσης και γίνονται μέρος της καθημερινότητας και των συνηθειών τους.



Όσον αφορά τον σχεδιασμό, η μάρκα έχει επιτύχει αναβάθμιση από την έκδοση Art in Motion 1.0 στην έκδοση 2.0-X, κάνοντας τα μοντέλα πιο ελκυστικά και μοναδικά. Όσον αφορά την τεχνολογία και το σύστημα κινητήρα και μετάδοσης, βασισμένη στην κορυφαία παγκοσμίως Super Hybrid System (SHS) τεχνολογία της, η OMODA & JAECOO παρέχει στους χρήστες αποδοτικές λύσεις μετακίνησης νέας ενεργειακής τεχνολογίας. Έχει λανσάρει πολλά μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας που ενσωματώνουν την τεχνολογία SHS και σταδιακά χτίζει ένα παγκόσμιο matrix προϊόντων που καλύπτει διαφορετικά τμήματα της αγοράς με στόχο να εμπλουτίσει την γκάμα προϊόντων στο μέλλον.

·Η ευφυΐα και η ασφάλεια έχουν αναδειχθεί ως βασικά σημεία αναφοράς της εξέλιξης των προϊόντων της OMODA & JAECOO. Η συνέργεια μεταξύ των συστημάτων AUTO PARK και ADAS βελτιώνει σημαντικά την οδηγική ευφυΐα και την άνεση. Πολλά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των OMODA 9 SHS και JAECOO 7 SHS, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, έχουν εξασφαλίσει συνεχόμενα την αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων από τον Euro NCAP, Επιπλέον, το JAECOO 5 το οποίο αναμένεται και στη χώρα μας, έχει κερδίσει την πιστοποίηση Pet-Friendly Cabin από την TÜV SÜD για την εξαιρετική του απόδοση, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία μετακίνησης στην κατηγορία του τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα κατοικίδια.

Στην Ελλάδα, συνεχίζει να διαγράφει μία διαρκή ανοδική πορεία στις πωλήσεις, με τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα χαρακτηριστικά και τη μοναδική σχεδιαστική της ταυτότητα να επιβεβαιώνει τη δυναμική της και να δημιουργεί γερές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων και πλήρως εξουσιοδοτημένων σημείων εκθέσεων και συνεργείων. Το δίκτυο αυτό, που σήμερα αριθμεί εννέα σημεία πανελλαδικά. Παράλληλα, μέσω του logistics center του Ομίλου, διασφαλίζεται άμεση διαθεσιμότητα και επάρκεια ανταλλακτικών προσφέροντας γρήγορη εξυπηρέτηση.