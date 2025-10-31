Βασάλος: Έκανε γενέθλια στην Ισλανδία σε τοπία που κόβουν την ανάσα!

«Ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει ποτέ»

Bίντεο του Κωνσταντίνου Βασάλου από την Ισλανδία
Κωνσταντίνος Βασάλος γιόρτασε τα 36α γενέθλιά του με τον πιο όμορφο τρόπο. Ο παρουσιαστής και personal trainer βρέθηκε στην Ισλανδία, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της γης, και μέσα από τα προσωπικά του social media, μοιράστηκε εικόνες που κόβουν την ανάσα! Σκοτεινά τοπία, καταρράκτες και χιονισμένες εκτάσεις αποτελούν σημεία κατατεθέν της παγωμένης Ισλανδίας.

Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος

Σε story που ανέβασε στο Instagram από έναν τεράστιο καταρράκτη, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έγραψε: «Σήμερα έγινα 36, σε ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει ποτέ». Ο ίδιος λατρεύει τα ταξίδια και έχει κάνει πάρα πολλά, τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε πιο μακρινές, εξωτικές χώρες. Ωστόσο, η Ισλανδία φαίνεται πως του έκλεψε την καρδιά.

Δες τις αναρτήσεις του:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Back to Top