Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος

Οι διακοπές του ζευγαριού στην Κεφαλονιά

29.08.25 , 13:45 Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Βασάλος: Βρέθηκε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας
Ακούστε το άρθρο

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένος! Μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη με την οποία μοιράζονταν δημόσια πράγματα της προσωπικής τους ζωής, έχει πια επιλέξει να κρατά τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο personal trainer μάλιστα είχε και σχέση με την influencer Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ τώρα φαίνεται πως η καρδιά του χτυπά για ένα κορίτσι που ασχολείται ενεργά με τον χώρο των media.

Ο λόγος για τη Δανάη Βαρθολομάτου η οποία είναι βασική συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records.

 

 

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου απολαμβάνουν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές και έχουν κάνει διάφορες εξορμήσεις εκτός Αθήνας. Το ζευγάρι βρέθηκε πρόσφατα στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής της Δανάης. Εκείνη τον ξενάγησε στις όμορφες παραλίες του νησιού, βούτηξαν στα καταγάλανα νερά του Μύρτου ενώ οι δύο τους έκαναν βόλτες το βράδυ στο Αργοστόλι, . Διασκέδασαν μαζί και στο πανηγύρι για τη γιορτή της Ρομπόλας, στα Φραγκάτα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. 

 

 

Το ζευγάρι ταξίδεψε και στο Ρέθυμνο, όπου – όπως μεταφέρουν άνθρωποι που τους είδαν- διασκέδασαν μαζί σε πανηγύρι στην περιοχή των Αγκουσελιανών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
 |
ΔΑΝΑΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ
Back to Top