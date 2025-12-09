Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια

Μια άκρως τρυφερή και λαμπερή εμφάνιση πραγματοποίησαν πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η σύντροφός του, Δανάη Βαρθολομάτου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Το ζευγάρι επέλεξε τα μπουζούκια για να απολαύσει μια βραδιά χαλαρής διασκέδασης, ανάμεσα σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, τραβώντας τα βλέμματα όλων με την άνεση που έδειχναν ο ένας προς τον άλλον.

Παρότι συνήθως κρατούν χαμηλό προφίλ, αυτή τη φορά δεν δίστασαν να δείξουν την καλή τους διάθεση και την όμορφη χημεία τους.

Στην παρέα τους ήταν και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, ο Φίλιππος Ιωάννου (aka Fipster) και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Στη διάρκεια της βραδιάς, δεν έλειψαν τα χαμόγελα, οι τρυφερές ματιές και οι μικρές στιγμές οικειότητας που μαρτυρούν πως η σχέση τους βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο.

Όσοι τους είδαν από κοντά μιλούν για ένα ζευγάρι απόλυτα δεμένο, που απολαμβάνει την παρέα του χωρίς να επηρεάζεται από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η γνωριμία τους έγινε μέσα από κοινές παρέες και συνεργασίες, καθώς και οι δύο κινούνται σε χώρους όπου η καθημερινότητα περιλαμβάνει γυμναστική και social media.

Η χημεία τους ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή, όμως προτίμησαν να γνωριστούν καλύτερα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πριν προχωρήσουν σε μια πιο επίσημη σχέση. Με τον καιρό, οι κοινές στιγμές τους πλήθυναν, τα ταξίδια έγιναν συχνότερα και η σχέση τους σταθεροποιήθηκε, πάντα με σεβασμό προς την ιδιωτικότητά τους.

Η Δανάη Βαρθολομάτου είναι personal trainer με έντονη παρουσία στα social media. Έχει το δικό της κανάλι στο YouTube, όπου ασχολείται με το Fitness και λογαριασμούς στα social media με χιλιάδες ακολούθους. Εκτός από personal trainer, δραστηριοποιείται και στα media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Panik Records.

Μάλιστα, το ερωτευμένο ζευγάρι στα τέλη του Οκτωβρίου έκανε ένα υπέροχο ταξίδι στην Ισλανδία για να γιορτάσει τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Βασάλου.

Επισκέφθηκαν έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της γης, και μέσα από τα προσωπικά τους social media, μοιράστηκαν εικόνες που κόβουν την ανάσα! Σκοτεινά τοπία, καταρράκτες και χιονισμένες εκτάσεις αποτελούν σημεία κατατεθέν της παγωμένης Ισλανδίας.

«Σήμερα έγινα 36, σε ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει ποτέ» έγραψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.Και οι δυο λατρεύουν τα ταξίδια ενώ όλο το καλοκαίρι επισκέφθηκαν πολλά νησιά! Τον Αύγουστο μάλιστα πήγαν στην Κεφαλονιά, στον τόπο από όπου κατάγεται η Δανάη Βαρθολομάτου.

Εκείνη τον ξενάγησε στις όμορφες παραλίες του νησιού, βούτηξαν στα καταγάλανα νερά του Μύρτου ενώ οι δύο τους έκαναν βόλτες το βράδυ στο Αργοστόλι. Διασκέδασαν μαζί και στο πανηγύρι για τη γιορτή της Ρομπόλας, στα Φραγκάτα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Το ζευγάρι ταξίδεψε και στο Ρέθυμνο, όπου – όπως μεταφέρουν άνθρωποι που τους είδαν- διασκέδασαν μαζί σε πανηγύρι στην περιοχή των Αγκουσελιανών.