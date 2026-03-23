Δένδιας: Περνάμε σε νέα εποχή με την Ασπίδα του Αχιλλέα

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τον αντιναύαρχο λΣ Χρήστο Κοντορουχά.

Ο απερχόμενος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ν. Δένδιας: Περνάμε σε νέα εποχή με antidrone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό Θόλο της πατρίδας μας

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, καθόσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων, όσον αφορά τον antidrone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας -ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της "Ασπίδας του Αχιλλέα"- και εκτιμώ ότι περνάμε σε μια νέα εποχή» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

Από εκεί και πέρα, επισήμανε ότι αποφάσεις λήφθηκαν και για «το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια» και ότι και αυτό το πρόγραμμα «θα πραγματοποιηθεί με τέσσερα πλοία που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες».

Επίσης, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας ότι το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να προχωρήσουν και «οι υποδομές για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35» ενώ υπενθύμισε ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028.

Για το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 Block 50 σε F-16 Viper, το οποίο επίσης θα προχωρήσει, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «με αυτά τα Viper η Πολεμική μας Αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα εκατό F-16 Viper και μαζί με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και τα F-35 θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη».

Ανέφερε, ακόμη, ότι «δεν αγνοούμε τα θέματα των μεταγωγικών αεροσκαφών» σημειώνοντας ότι «το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε το πρόγραμμα συντήρησης των αεροσκαφών C-27».

Υπενθύμισε, δε, ότι όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση «η χώρα είχε, δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροσκάφος ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα».

«Αυτό βεβαίως -προσέθεσε- δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε μια νέα γενιά μεταγωγικών αεροσκαφών, αλλά, αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον».

Ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με πληροφορίες, επισήμανε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ότι στα προγράμματα αυτά θα υπάρχει συμμετοχή κατά 25% της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας καθώς και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων.



