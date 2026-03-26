Τι πρέπει να ξέρετε για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για το 2026 έρχεται με σημαντικές αλλαγές, περισσότερους δικαιούχους και νωρίτερη έναρξη, καθώς για πρώτη φορά θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου αντί για τον Ιούνιο. Το φετινό πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται έως και 10 ή 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

