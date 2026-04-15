Κοινωνικός τουρισμός 2026: Δικαιούχοι, διανυκτερεύσεις & τι αλλάζει φέτος

Από την 1η Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα του Κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ. Τα vouchers θα προσφέρουν έως και 6 διανυκτερεύσεις στους κατόχους τους, με χαμηλή συμμετοχή, σε καταλύματα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 300.000 δικαιούχοι.

Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσουν τις 10, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο και τις 12 σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τα στοιχεία του προγράμματος

Έναρξη 1η Μαΐου

300.000 δικαιούχοι

Έως και 6 διανυκτερεύσεις με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή σε προορισμούς της επιλογής των δικαιούχων

με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή σε προορισμούς της επιλογής των δικαιούχων Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο

δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Έως 12 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που:

έχουν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας

έχουν λάβει επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες

για τουλάχιστον δύο μήνες συγκεντρώνουν αθροιστικά 50 ημέρες από τις παραπάνω κατηγορίες

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι αλλάζει φέτος

Αυτό που αλλάζει φέτος συγκριτικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2025 είναι ότι οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται σε υψηλή προτεραιότητα όπως τα Άτομα με Ειδικές Αναπηρίες. Παράλληλα, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται φέτος πλήρως στο πρόγραμμα.

