Δέκα detox συμβουλές για να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα

Η σωστή ενυδάτωση και τα φρούτα παίζουν βασικό ρόλο

Οι γιορτές του Πάσχα τελείωσαν και είμαστε σίγουρες πως το γλεντήσατε όπως πρέπει. Επειδή όμως είναι βέβαιο πως τις μέρες που πέρασαν έγιναν ορισμένες διατροφικές και όχι μόνο ατασθαλίες, ακολουθεί ο δεκάλογος της αποτοξίνωσης που όλοι και όλες χρειαζόμαστε ώστε να επαναφέρουμε την ευεξία μας στο προσκήνιο, αλλά και να πετύχουμε τη μέγιστη απώλεια βάρους.

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές και δείτε το σώμα σας να αποβάλει 4-5 κιλά σε διάστημα μόλις 3 εβδομάδων.

Αφήστε πίσω για λίγο τις διατροφικές υπερβολές

-Ξεκίνησε την ημέρα σου με ένα πράσινο τσάι με τσουκνίδα και λουίζα. Πρόσθεσε και λεμόνι, όσο εσύ επιθυμείς.

- Βάλε στόχο να πίνεις 3 λίτρα νερό κάθε μέρα.

- Πάρε την απόφαση της αποφυγής της ζάχαρης κάθε μορφής για 21 μέρες. Πρόσεξε την κρυμμένη ζάχαρη σε γλυκίσματα, τα πρόσθετα σάκχαρα σε έτοιμα γεύματα, τα αποξηραμένα φρούτα και την μεγάλη ποσότητα μελιού.

Συντάκτης άρθρου: Λένα Αλεξανδράκη