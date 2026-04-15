Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος και Άγιου Κρήσκη του Μάρτυρα.

Οι Όσιοι Απόστολος και Θεοχάρης οι Αυτάδελφοι (Ντούϊα) ήταν δύο αδέλφια από την Άρτα, παιδιά ιερέα, που έζησαν ασκητικά κατά τον 18ο-19ο αιώνα. Διακρίθηκαν για την ευσέβεια και τη φιλανθρωπία τους, ο Θεοχάρης κοιμήθηκε το 1828 και ο Απόστολος το 1846, ενώ η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία την Κυριακή των Μυροφόρων.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ

Λεωνιδία

Κρήσκης *

Θεοχάρης*

Θεοχαρούλα, Χαρούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:49 και θα δύσει στις 20:00. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 11 λεπτά.

Σελήνη 27.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης

H Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης (World Art Day) καθιερώθηκε το 2012 από τον Διεθνή Οργανισμό Τέχνης (IAA), με τη διακήρυξη της Γκουανταλαχάρα, μετά από πρόταση της Τουρκίας. Έκτοτε, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Απριλίου, ημερομηνία γέννησης Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Ο εμβληματικός αναγεννησιακός καλλιτέχνης επελέγη ως σύμβολο της παγκόσμιας ειρήνης, της ελευθερίας της έκφρασης, της ανοχής, της συναδέλφωσης και της πολυπολιτισμικότητας.

Από το 2019, η Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO.