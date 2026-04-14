Κοκτέιλ ζέστης και αφρικανικής σκόνης «πνίγει» την Ελλάδα

Χειροτερεύει η κατάσταση την Πέμπτη με τιμές έως 3 φορές πάνω από τα όρια

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο Star)

Με πιο έντονη την παρουσία αφρικανικής σκόνης, αλλά και συννεφιάς, θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες τρεις μέρες, με τους νοτιάδες να ανεβάζουν κι άλλο την θερμοκρασία. 

Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»

Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, αύριο Τετάρτη η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης θα γίνει ακόμα πιο έντονη και αισθητή  σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ευνοείται από τους ισχυρούς νοτιάδες στο Ιόνιο, όπου θα φτάνουν τα 6-8 μποφόρ. Η ατμόσφαιρα θα είναι μουντή, καθώς θα έχουμε και συννεφιά αλλά και αυξημένη σκόνη, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν  λασποβροχές σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία.

Η αφρικανική σκόνη την Τετάρτη 15/4/2026

Την Πέμπτη η αφρικανικά σκόνη «σκεπάζει» την Ελλάδα   

Την Πέμπτη, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων θα παραμείνουν αυξημένες, κυρίως στην κεντρική, την ανατολική και τη νότια χώρα. Όπως δείχνουν και οι χάρτες της ομάδας του meteo από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι τιμές θα φτάνουν τοπικά πάνω από τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 2 με 3 φορές πάνω από το όριο που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία μας! Την ίδια ημέρα ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 και τοπικά στο Κρητικό πέλαγος τα 8 μποφόρ.

Η αφρικανική σκόνη την Πέμπτη 16/4/2026  

Σταδιακά υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από την Παρασκευή 

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, αύριο Τετάρτη θα είναι σχετικά υψηλή για την εποχή, κυρίως στα δυτικά όπου θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες, φτάνοντας τους 24 με 25 βαθμούς στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, και τους 23 στην Κρήτη.

Οι θερμοκρασίες την Τετάρτη 15/4/2026

Παρόμοιες τιμές θα έχουμε και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση. 

Οι θερμοκρασίες την Πέμπτη 16/4/2026

Το Σαββατοκύριακο πάντως ο καιρός φαίνεται να ανοίγει, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά.

Η αφρικανική σκόνη σε συνδυασμό με αλλεργίες ταλαιπωρεί τους πολίτες

Όπως ανέφερε η συντάκτης υγείας του Star Άννα Λίτινα, οι καιρικές αυτές συνθήκες προκαλούν έξαρση των αναπνευστικών  προβλημάτων, σε μια περίοδο που «σαρώνουν» οι αλλεργίες. 

Πιο ευάλωτοι στην αφρικανική σκόνη είναι όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, για παράδειγμα άσθμα, βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως επίσης οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.  
 

