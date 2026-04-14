Γνωστή τραγουδίστρια αποκαλύπτει: «Έχω σχέση πολλών χρόνων»

«Δεν το κρύβω αλλά δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή»

14.04.26 , 21:26 Γνωστή τραγουδίστρια αποκαλύπτει: «Έχω σχέση πολλών χρόνων»
Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση για τον γάμο της
Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Bίντεο από τη «Super Kατερίνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Lila αποκάλυψε ότι έχει σχέση πολλών χρόνων αλλά δεν θέλει να εκθέτει την προσωπική της ζωή.
  • Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις περιοδείες.
  • Τόνισε ότι η σχέση της δεν την κρατάει πίσω, αλλά της δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση.
  • Μίλησε θετικά για τη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη, χαρακτηρίζοντάς τον χαρισματικό.
  • Εκφράζει την επιθυμία να συνεργάζεται μαζί του στο μέλλον.

«Έχω σχέση πολλών χρόνων και δεν το κρύβω αλλά δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή», ήταν τα λόγια της Lila στον «αέρα» της εκπομπής «Super Kατερίνα», όπου ήταν καλεσμένη.

λιλα

Lila: «Έχω σχέση πολλών χρόνων, δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή»

Η Lila μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια σχέση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων: «Το να λείπεις συνεχώς από το σπίτι είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους. Εγώ όταν φεύγω για tour μπορεί να λείψω όλο το καλοκαίρι, αλλά αν υπάρχει καλή θέληση, επικοινωνία και σεβασμός, όλα γίνονται.

Αυτή η σχέση δε με κρατάει πίσω, δε νιώθω καθόλου έτσι, ίσα ίσα που νιώθω ότι μου έχει δώσει ένα μπουστάρισμα για να πηγαίνω μπροστά. Ο άνθρωπος αυτός μού έμαθε πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι το να διεκδικώ αυτά που αξίζω».

LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη: «Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και που βρέθηκα καλλιτεχνικά δίπλα του γιατί είναι πολύ χαρισματικός. Από την πρώτη στιγμή που με είδε μου είπε να κάνω πράγματα τα οποία μου έχουν βγει μόνο σε καλό. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δουλεύω μαζί του για πάντα».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
