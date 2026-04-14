Γνωστή τραγουδίστρια αποκαλύπτει: «Έχω σχέση πολλών χρόνων»

«Έχω σχέση πολλών χρόνων και δεν το κρύβω αλλά δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή», ήταν τα λόγια της Lila στον «αέρα» της εκπομπής «Super Kατερίνα», όπου ήταν καλεσμένη.

Lila: «Έχω σχέση πολλών χρόνων, δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή»

Η Lila μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια σχέση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων: «Το να λείπεις συνεχώς από το σπίτι είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους. Εγώ όταν φεύγω για tour μπορεί να λείψω όλο το καλοκαίρι, αλλά αν υπάρχει καλή θέληση, επικοινωνία και σεβασμός, όλα γίνονται.

Αυτή η σχέση δε με κρατάει πίσω, δε νιώθω καθόλου έτσι, ίσα ίσα που νιώθω ότι μου έχει δώσει ένα μπουστάρισμα για να πηγαίνω μπροστά. Ο άνθρωπος αυτός μού έμαθε πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι το να διεκδικώ αυτά που αξίζω».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη: «Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και που βρέθηκα καλλιτεχνικά δίπλα του γιατί είναι πολύ χαρισματικός. Από την πρώτη στιγμή που με είδε μου είπε να κάνω πράγματα τα οποία μου έχουν βγει μόνο σε καλό. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δουλεύω μαζί του για πάντα».