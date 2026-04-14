Michelin: Έφερε δυο νέες γκάμες ελαστικών

Σε ένα περιβάλλον όπου οι περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις μεταμορφώνουν σε βάθος την κινητικότητα, η Michelin παρουσιάζει δύο νέες γκάμες καλοκαιρινών ελαστικών: MICHELIN Primacy 5 energy & MICHELIN Pilot Sport 5 energy .Ενσωματώνοντας σημαντικές καινοτομίες, αυτές οι γκάμες εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, όπου οι επιδόσεις, η διάρκεια ζωής και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα δεν αποτελούν πλέον αντικρουόμενες έννοιες, ανεξάρτητα από τον τύπο κινητήρα.

Όλες οι διαστάσεις του ελαστικού MICHELIN Primacy 5 energy αξιολογούνται με Α στο φρενάρισμα σε βρεγμένο: μια εξαιρετική επίδοση. Το ελαστικό βελτιώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 8% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τόσο όταν είναι καινούριο όσο και όταν έχει φθαρεί στα 2 χιλιοστά, δηλαδή σε επίπεδο φθοράς κοντά στην αντικατάσταση .

Χάρη στην τεχνολογία Energy Passive 2.0 (λειτουργικά ελαστομερή, νέα ρητίνη και βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική), το ελαστικό αυτό προσφέρει την καλύτερη χιλιομετρική απόδοση στην κατηγορία του στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών οχημάτων.Με αξιολόγηση Α στην αντίσταση κύλισης, επιτρέπει (3), έως 6% εξοικονόμηση καυσίμου (0,3 L/100 χλμ),, έως 10% μεγαλύτερη αυτονομία για ηλεκτρικό όχημα,· έως €169 σε εξοικονόμηση καυσίμου και 327 κιλά CO ₂ που αποφεύγονται,· έως 70 χλμ επιπλέον αυτονομία ανά φόρτιση για ένα αυτοκίνητο.Συνολικά 33 διαστάσεις από 16” έως 19” είναι διαθέσιμες από την αρχή του έτους.