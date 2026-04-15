Opel Astra Electric: Επιστρέφει το ηλεκτρικό ρεύμα της μπαταρίας του

Το νέο Opel Astra Electric εμφανίζεται πιο δυναμικό και τολμηρό από ποτέ, ενισχύοντας παράλληλα τον χαρακτήρα του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της compact κατηγορίας. Το αμιγώς ηλεκτρικό best seller της Opel ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την άνεση και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Μία από τις σημαντικότερες είναι η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L). Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, η ανάγκη για εξωτερική πρίζα ρεύματος καταργείται, καθώς το Astra Electric μπορεί να τροφοδοτεί ή να φορτίζει ηλεκτρικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του. Η λειτουργία V2L θα επεκταθεί και σε άλλα ηλεκτρικά μοντέλα της Opel, όπως τα Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric και Combo Electric, τα οποία θα διαθέτουν επίσης on-board charger με λειτουργία αμφίδρομη φόρτισης.

Μεγαλύτερη αυτονομία και αυξημένη ευελιξία

Το Νέο Astra Electric με ισχύ 115 kW (156 hp) διαθέτει πλέον μπαταρία 58 kWh (αντί 54 kWh), ενώ χάρη και σε περαιτέρω αεροδυναμικές βελτιώσεις προσφέρει πλέον αυτονομία έως 454 km (WLTP), αυξημένη κατά 35 km σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο.

Παράλληλα, το όχημα μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητή πηγή ενέργειας, όταν χρειάζεται. Ο ενσωματωμένος φορτιστής (on-board charger) υποστηρίζει πλέον αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW. Έτσι, χρήστες μπορούν εύκολα να φορτίσουν e-bikes ή να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικές συσκευές σε ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής παροχής ρεύματος.

Η λειτουργία αυτή υλοποιείται μέσω ειδικού αντάπτορα V2L, ο οποίος συνδέεται στη θύρα φόρτισης του Astra Electric και μετατρέπει το όχημα σε πρακτική πηγή ρεύματος, προσφέροντας πρίζα για εξωτερικές συσκευές. Ο αντάπτορας διατίθεται μέσω των αξεσουάρ της Opel.

Το δυναμικό Mokka Electric, καθώς και η έκδοση 115 kW (156 hp) του Corsa Electric προσφέρουν επίσης δυνατότητα vehicle-to-load. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν έναν τριφασικό on-board charger 11 kW με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης στον βασικό εξοπλισμό, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την πρακτικότητα και την ευελιξία της ηλεκτρικής οδήγησης.