Ζήνα Κουτσελίνη: Ανέβασε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

Η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράζεται στο Instagram μια παιδική της φωτογραφία από τη Σκόπελο με αφορμή την χθεσινή εθνική γιορτή της 25η Μαρτίου, συγκινώντας τους followers της.

Μην ξεχνάμε πως η νοσταλγία έχει πάντα έναν ξεχωριστό τρόπο να μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, ειδικά όταν συνδέεται με αγαπημένες παιδικές στιγμές. Αυτό ακριβώς κατάφερε να μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους η Ζήνα με την ανάρτησή της από τη μαθητική παρέλαση γεμάτη αναμνήσεις και συναίσθημα.

Η Ζήνα γενήθηκε στις 21 Απριλίου 1970 στη Σκόπελο. Ωστόσο, σε ηλικία 13 ετών, η μητέρα της την έστειλε στο Βόλο για να συνεχίσει εκεί το σχολείο, λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Όταν τέλειωσε το σχολείο, σπούδασε δημοσιογραφία στο North College στη Θεσσαλονίκη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, μοιράζοντας με τους followers της στα social media ένα κομμάτι από το παρελθόν της που παραμένει ζωντανό μέσα της.

«Σοβαρότης μεγάλη!» γράφει με χιούμορ και συγκίνηση η Ζήνα Κουτσελίνη, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια στη Σκόπελο, το νησί που σημάδεψε τις πρώτες της αναμνήσεις. Στην εικόνα, μικρό κορίτσι τότε, παρελαύνει με ύφος γεμάτο αυτοπεποίθηση: «Τσιμπιδάκι, μαλλάκι σένιο και βλέμμα που σκοτώνει! Αναμνήσεις…», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν την εν λόγω δημοσίευση με θετικά σχόλια, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό τους.

Όσα έγραψε για τον θάνατο της μητέρας της

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν και η προηγούμενη εβδομάδα για τη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς ανέβασε μία φωτογραφία της μαμάς της από το παρελθόν.

«Μάνα, πέρασαν 22 χρόνια. Γέννησα! Έγινα μάνα. Σε έψαχνα κάθε λεπτό και σε έβρισκα μέσα μου, στα μάτια μου, στο φως! Δε φοβάμαι πια μαμά τίποτα… Δεν κλαίω… Συνεχίζω μόνο το ταξίδι σου!», έγραψε στο Instagram.

Είναι γνωστό ότι είχε πολύ μεγάλο δέσιμο με τη μαμά της, ένα δέσιμο που ήρθε μέσα από τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στο σπίτι τους. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει με θάρρος και ειλικρίνεια για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, όταν η μητέρα της, αναγκάστηκε να την αποχωριστεί και να τη στείλει να μείνει στον Βόλο, έτσι ώστε να μεγαλώσει σε ένα πιο ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, μακριά από την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της. Κάτι που μνημόνευσε ξανά στην πρόσφατη ανάρτησή της:

«Κάποτε με έβαλες σε ένα καράβι, 13 ετών ήμουν, και με έσπρωξες να βρω το ΦΩΣ, χωρίς εσένα! Κι όμως εσύ ήσουν πάντα στο φως που άναβα κάθε βράδυ να κοιμηθώ χωρίς εσένα! Μόνη σε ένα σπίτι… Με έμαθες να μη φοβάμαι, να σηκώνομαι από χαμηλά, να μην αδικώ, να πιστεύω στο Θεό και να έχω για μάνα μου την Παναγιά! Κάθε Κυριακή εκεί σας συναντώ..: στην εκκλησία! Μαμά μου, φως μου! Δε με εγκατέλειψες ποτέ, ούτε και τα 22 αυτά χρόνια . Σου απλώνω το χέρι και νοιώθω το χάδι σου, νιώθω τη δύναμη σου όπως τότε που… ΜΑΜΑ ΜΟΥ»