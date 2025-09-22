Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Η συγκίνηση για τον εκλιπόντα σύζυγό της κι η συμβουλή του Πύρρου Δήμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 15:05 Φωτιές: Εθελοντής Μπήκε Φυλακή Για Εμπρησμό Που Δεν Έκανε
22.09.25 , 14:48 Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
22.09.25 , 14:44 Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο - Η διαδικασία
22.09.25 , 14:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
22.09.25 , 14:17 Παναγιώτης Τριβυζάς- Ιωάννα Καραΐσκου: O γάμος & η βάπτιση της κόρης τους
22.09.25 , 13:52 Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
22.09.25 , 13:50 Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!
22.09.25 , 13:44 Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
22.09.25 , 13:42 Εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι
22.09.25 , 13:35 Tι σημαίνει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
22.09.25 , 13:29 Ρέμος: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Η κόρη μου είναι η ζωή μου ολόκληρη»
22.09.25 , 13:28 Cash or Trash: Πρεμιέρα 5ης σεζόν με πρώτο πωλητή τον Πύρρο Δήμα!
22.09.25 , 12:56 Το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης κατακτά ξανά την κορυφή!
22.09.25 , 12:53 Χώρισε η Demy; Η πρώτη αντίδρασή της on camera
22.09.25 , 12:46 H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα... » - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα
Καιρός: Έρχεται κύμα κακοκαιρίας - Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
Παναγιώτης Τριβυζάς- Ιωάννα Καραΐσκου: O γάμος & η βάπτιση της κόρης τους
Κώστας Μπερικόπουλος: Ποιος είναι ο «ανακριτής» στον 2ο κύκλο του Maestro
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Δέσποινα Μοιραράκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή του Cash or Trash τα απογεύματά μας, συγκεκριμένα στις 17:25 στο Star, η Δέσποινα Μοιραράκη βρέθηκε στον καναπέ του Breakfast@Star.  

Δέσποινα Μοιραράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Φοβερά ανανεωμένη η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια δήλωσε στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου ότι είναι καλά, αφού πέρασε το καλύτερο καλοκαίρι μετά τον χαμό του συζύγου της. «Με έχει βοηθήσει υπερβολικά ότι έχω χάσει βάρος, κι όταν χάνεις βάρος σου δίνει μια ωραία αυτοπεποίθηση και το απολαμβάνω» σχολίασε, ενώ αποκάλυψε ότι όλο το καλοκαίρι έκανε διακοπές με τα παιδιά της κι επικέφτηκε πολλά νησιά.

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Στην ερώτηση του Ετεοκλή αν το απολαμβάνει που είναι στα καλύτερά της, απάντησε: «Ναι, ναι, το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω, το χαίρομαι κι επαινώ τον εαυτό μου». «Σε φλερτάρουν έξω Δέσποινα», ρώτησε ο παρουσιαστής. «Το φλερτ ποτέ δε μου είχε λείψει από πολύ παλιά στη ζωή μου. Εντάξει μετά ήμουν με τον αείμνηστο τον Ναύαρχο κι εκεί πάλι όταν ήμουν στο εξωτερικό που δεν ξέρανε και πάντα δεν είχα πρόβλημα. Μετά ίσως να μην το έβλεπα όταν συνέβη όλο αυτό το γεγονός, γιατί ήμουνα και πολύ φορτωμένη ψυχικά. Υπάρχει ίσως τώρα λίγο πιο έντονο», απάντησε στη συνέχεια. 

H Δέσποινα Μοιραράκη μοιράζεται τα μυστικά ομορφιάς της

«Υπάρχουν, όμως, πάρα πολλές φορές που είμαι πολύ κάτω, αλλά λέω όχι Δέσποινα, αυτό δε θα το βγάλεις έξω. Γιατί από σένα σε βλέπει ο κόσμος, σε βλέπουν τα παιδιά σου, η δουλειά σου, οι άνθρωποι σου. Και πάνω απ' όλα καταλήγω στον εαυτό σου. Εάν εγώ ίδια δεν αγαπώ τον εαυτό μου και δεν τον προσέχω, πώς θα μπορέσω να είμαι καλά;», αναρωτήθηκε. 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Cash or Trash: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του Cash or Trash και τη συμμετοχή του Πύρρου Δήμα. «Σήμερα που κάνουμε πρεμιέρα, το πλέον σημαντικό είναι ότι έχουμε κοντά μας τον Πύρρο Δήμα, τον για τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη, τον οποίον είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να τον υποδεχτώ ως παρουσιάστρια της εκπομπής. Μας έφερε τη φλόγα την οποία την κράτησε για τελευταία φορά ως λαμπαδηδρόμος που την παρέδωσε στο Μπέκαμ, αλλά εκείνο που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε δεν ήρθε για να πουλήσει κάτι δικό του, όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Κι αυτό είναι το πλέον σημαντικό, ότι δέχτηκε ένας διάσημος να φέρει κάτι που τον έχει κάνει γνωστό στο Πανελλήνιο, με την προσωπικότητά του, με το άθλημά του, γιατί είναι επί τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, και να το φέρει στην εκπομπή μας για να δοθούν τα χρήματα», είπε λίγο πριν δούμε το αποκλειστικό απόσπασμα. 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Θα ήθελα να με έβλεπε ο ναύαρχος στα κιλά που είμαι!»

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε στον χαμό του συζύγου της και στο ενδεχόμενο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. «Εμένα με βοήθησε το Cash or Trash να περάσω στην αντιπέρα όχθη μετά το συμβάν αυτό το oλέθριο στην προσωπική μου ζωή με το χαμό του αείμνηστου ναυάρχου. Όπως μου είπε κι ο Πύρρος: "Δέσποινα, στο λέω" μου λέει, έτσι ήπιαμε και καφέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ θέλω να προχωρήσεις τη ζωή σου:. Αυτό όμως παιδιά μου δεν είναι κάτι που το επιζητάς. Είναι κάτι που μπορεί να έρθει, είναι το timing».

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

«Ό,τι φέρει ζωή. Ό,τι φέρει ζωή. Αλλά κι έτσι να μείνω, προσέξτε, όπως είμαι τώρα, είμαι τόσο πολύ ευγνώμων στο Θεό, διότι έχω κάνει δύο γάμους, έχω τρία παιδιά, έχω την επιχείρησή μου, τα χαλιά μου, τα ρούχα μου, τη Desmira Beauty, τα πάντα μου, το Cash or Trash μου κι είμαι μια χαρά. Υγεία», πρόσθεσε. 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Πάμε στην 5η σεζόν του Cash or Trash»

Κλείνοντας, η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι τα μεγαλύτερα σουξέ στην επαγγελματική της ζωή είναι τα χαλιά της και το Cash or Trash.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
CASH OR TRASH
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top