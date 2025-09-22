Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή του Cash or Trash τα απογεύματά μας, συγκεκριμένα στις 17:25 στο Star, η Δέσποινα Μοιραράκη βρέθηκε στον καναπέ του Breakfast@Star.

Φοβερά ανανεωμένη η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια δήλωσε στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου ότι είναι καλά, αφού πέρασε το καλύτερο καλοκαίρι μετά τον χαμό του συζύγου της. «Με έχει βοηθήσει υπερβολικά ότι έχω χάσει βάρος, κι όταν χάνεις βάρος σου δίνει μια ωραία αυτοπεποίθηση και το απολαμβάνω» σχολίασε, ενώ αποκάλυψε ότι όλο το καλοκαίρι έκανε διακοπές με τα παιδιά της κι επικέφτηκε πολλά νησιά.

Στην ερώτηση του Ετεοκλή αν το απολαμβάνει που είναι στα καλύτερά της, απάντησε: «Ναι, ναι, το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω, το χαίρομαι κι επαινώ τον εαυτό μου». «Σε φλερτάρουν έξω Δέσποινα», ρώτησε ο παρουσιαστής. «Το φλερτ ποτέ δε μου είχε λείψει από πολύ παλιά στη ζωή μου. Εντάξει μετά ήμουν με τον αείμνηστο τον Ναύαρχο κι εκεί πάλι όταν ήμουν στο εξωτερικό που δεν ξέρανε και πάντα δεν είχα πρόβλημα. Μετά ίσως να μην το έβλεπα όταν συνέβη όλο αυτό το γεγονός, γιατί ήμουνα και πολύ φορτωμένη ψυχικά. Υπάρχει ίσως τώρα λίγο πιο έντονο», απάντησε στη συνέχεια.

«Υπάρχουν, όμως, πάρα πολλές φορές που είμαι πολύ κάτω, αλλά λέω όχι Δέσποινα, αυτό δε θα το βγάλεις έξω. Γιατί από σένα σε βλέπει ο κόσμος, σε βλέπουν τα παιδιά σου, η δουλειά σου, οι άνθρωποι σου. Και πάνω απ' όλα καταλήγω στον εαυτό σου. Εάν εγώ ίδια δεν αγαπώ τον εαυτό μου και δεν τον προσέχω, πώς θα μπορέσω να είμαι καλά;», αναρωτήθηκε.

Cash or Trash: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του Cash or Trash και τη συμμετοχή του Πύρρου Δήμα. «Σήμερα που κάνουμε πρεμιέρα, το πλέον σημαντικό είναι ότι έχουμε κοντά μας τον Πύρρο Δήμα, τον για τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη, τον οποίον είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να τον υποδεχτώ ως παρουσιάστρια της εκπομπής. Μας έφερε τη φλόγα την οποία την κράτησε για τελευταία φορά ως λαμπαδηδρόμος που την παρέδωσε στο Μπέκαμ, αλλά εκείνο που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε δεν ήρθε για να πουλήσει κάτι δικό του, όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Κι αυτό είναι το πλέον σημαντικό, ότι δέχτηκε ένας διάσημος να φέρει κάτι που τον έχει κάνει γνωστό στο Πανελλήνιο, με την προσωπικότητά του, με το άθλημά του, γιατί είναι επί τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, και να το φέρει στην εκπομπή μας για να δοθούν τα χρήματα», είπε λίγο πριν δούμε το αποκλειστικό απόσπασμα.

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε στον χαμό του συζύγου της και στο ενδεχόμενο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. «Εμένα με βοήθησε το Cash or Trash να περάσω στην αντιπέρα όχθη μετά το συμβάν αυτό το oλέθριο στην προσωπική μου ζωή με το χαμό του αείμνηστου ναυάρχου. Όπως μου είπε κι ο Πύρρος: "Δέσποινα, στο λέω" μου λέει, έτσι ήπιαμε και καφέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ θέλω να προχωρήσεις τη ζωή σου:. Αυτό όμως παιδιά μου δεν είναι κάτι που το επιζητάς. Είναι κάτι που μπορεί να έρθει, είναι το timing».

«Ό,τι φέρει ζωή. Ό,τι φέρει ζωή. Αλλά κι έτσι να μείνω, προσέξτε, όπως είμαι τώρα, είμαι τόσο πολύ ευγνώμων στο Θεό, διότι έχω κάνει δύο γάμους, έχω τρία παιδιά, έχω την επιχείρησή μου, τα χαλιά μου, τα ρούχα μου, τη Desmira Beauty, τα πάντα μου, το Cash or Trash μου κι είμαι μια χαρά. Υγεία», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι τα μεγαλύτερα σουξέ στην επαγγελματική της ζωή είναι τα χαλιά της και το Cash or Trash.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star