Δέσποινα Μοιραράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Η ανάρτηση λίγο πριν την επιστροφή του Cash or Trash

Ένα μοναδικό καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της, απόλαυσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Δέσποινα Μοιραράκη: Με denim look στα σοκάκια της Μυκόνου

Ανανεωμένη και πιο όμορφη από ποτέ, η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές αλλά και τα looks που έκανε για εκείνες τις μέρες. 

Δέσποινα Μοιραράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Σε όλες τις φωτογραφίες βλέπουμε τη Δέσποινα Μοιραράκη να ποζάρει χαμογελαστή κι ευδιάθετη. «Το άλμπουμ των καλοκαιρινών μου διακοπών με με outfit Desmira!», σχολίασε στην ανάρτησή της. 

H Δέσποινα Μοιραράκη μοιράζεται τα μυστικά ομορφιάς της

Η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo Star!

