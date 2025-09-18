Δέσποινα Μοιραράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Ένα μοναδικό καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της, απόλαυσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Ανανεωμένη και πιο όμορφη από ποτέ, η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές αλλά και τα looks που έκανε για εκείνες τις μέρες.

Σε όλες τις φωτογραφίες βλέπουμε τη Δέσποινα Μοιραράκη να ποζάρει χαμογελαστή κι ευδιάθετη. «Το άλμπουμ των καλοκαιρινών μου διακοπών με με outfit Desmira!», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo Star!