Πώς να διαλέξετε το τέλειο ανδρικό puffer μπουφάν για τον χειμώνα

Οι Τάσεις στα Ανδρικά Puffer Μπουφάν για φέτος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 17:54 Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
22.09.25 , 17:15 Μάρω Κοντού: Όταν ζητά βοήθεια κανείς δε λέει όχι - Τι συνέβη;
22.09.25 , 17:10 Νέα αναβολή στη δίκη του μεγαλογιατρού με το «φακελάκι»
22.09.25 , 16:45 28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026
22.09.25 , 16:10 Πώς να διαλέξετε το τέλειο ανδρικό puffer μπουφάν για τον χειμώνα
22.09.25 , 16:02 Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή
22.09.25 , 16:00 Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μεγάλη ευλογία το να ενσαρκώσω τον Άγιο Παΐσιο»
22.09.25 , 15:53 Πάνος Ρούτσι: Η απάντηση του Αρείου Πάγου για το αίτημα της εκταφής
22.09.25 , 15:51 Γεροντιδάκης: Δε θα πάω να μιλήσω στον άνθρωπο που θα μας βγάλει φωτογραφία
22.09.25 , 15:48 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε
22.09.25 , 15:36 Παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Κασκαρέλη «Η Τέλεια Καταιγίδα»
22.09.25 , 15:31 GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»
22.09.25 , 15:05 Φωτιές: Εθελοντής Μπήκε Φυλακή Για Εμπρησμό Που Δεν Έκανε
22.09.25 , 14:48 Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
22.09.25 , 14:44 Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο - Η διαδικασία
Πάνος Ρούτσι: Η απάντηση του Αρείου Πάγου για το αίτημα της εκταφής
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Μάρω Κοντού: Όταν ζητά βοήθεια κανείς δε λέει όχι - Τι συνέβη;
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Καιρός: Έρχεται κύμα κακοκαιρίας - Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πηγή: φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Arthur Mola
Πώς να Διαλέξετε το Τέλειο Ανδρικό Puffer Μπουφάν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ανδρικό puffer μπουφάν έχει κατακτήσει τη θέση του ως ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια της χειμερινής γκαρνταρόμπας. Συνδυάζει πρακτικότητα, άνεση και στυλ, προσφέροντας τη ζεστασιά που χρειάζεται κάθε άνδρας τις κρύες μέρες, χωρίς να θυσιάζει την εμφάνισή του. Χάρη στη μοντέρνα του αισθητική, ταιριάζει τόσο σε casual όσο και σε πιο προσεγμένες εμφανίσεις, αποτελώντας μια ευέλικτη επιλογή που δεν πρέπει να λείπει από καμία ντουλάπα. Ωστόσο, η αγορά του τέλειου puffer απαιτεί προσοχή: από το υλικό και τη γέμιση, μέχρι τις λεπτομέρειες στο κόψιμο και τα χρώματα. Ας ανακαλύψουμε πώς να επιλέξετε το σωστό μπουφάν που θα σας συντροφεύσει με άνεση και στυλ όλο τον χειμώνα.

Γιατί να Επιλέξετε ένα Puffer Μπουφάν τον Χειμώνα

Το puffer μπουφάν αποτελεί μια από τις πιο πρακτικές και έξυπνες επιλογές για τον χειμώνα. Ο βασικός λόγος είναι η ικανότητα του να προσφέρει εξαιρετική μόνωση χάρη στη γέμιση με φυσικό πούπουλο ή συνθετικές ίνες, κρατώντας το σώμα ζεστό ακόμα και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, είναι ελαφρύ και άνετο, κάτι που το διαφοροποιεί από τα κλασικά βαριά πανωφόρια. Η αδιάβροχη ή αντιανεμική επένδυση του προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, ενώ η μοντέρνα του εμφάνιση το κάνει εύκολα μοναδικό σε διαφορετικά outfits.

Από μια απλή βόλτα στην πόλη μέχρι μια εκδρομή στη φύση, το puffer είναι το μπουφάν που προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό ζεστασιάς, λειτουργικότητας και στυλ.

Χαρακτηριστικά που Πρέπει να Προσέξετε στην Αγορά

Όταν επιλέγετε ένα puffer μπουφάν, υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα του.
Η γέμιση είναι το πιο σημαντικό: το φυσικό πούπουλο προσφέρει κορυφαία μόνωση, ενώ οι σύγχρονες συνθετικές ίνες αποτελούν εξαιρετική, πιο οικονομική και συχνά αδιάβροχη εναλλακτική.

Η εξωτερική επένδυση πρέπει να είναι ανθεκτική και ιδανικά αδιάβροχη, για προστασία από τη βροχή και τον άνεμο. Ελέγξτε επίσης το βάρος του μπουφάν· ένα καλό puffer είναι ζεστό χωρίς να βαραίνει.

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: κουκούλα, ρυθμιζόμενες μανσέτες, πολλές τσέπες και ποιοτικό φερμουάρ αυξάνουν τη λειτουργικότητα.

Επιλέγοντας μπουφάν που ισορροπεί άνεση, αντοχή και στυλ, θα επενδύσετε σε ένα κομμάτι που θα σας συντροφεύσει για χρόνια.

Στυλ και Συνδυασμοί για Κάθε Περίσταση

Το puffer μπουφάν δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και ιδιαίτερα ευέλικτο σε επίπεδο στυλ. Για casual εμφανίσεις, μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με τζιν και sneakers, δημιουργώντας ένα άνετο καθημερινό look. Σε πιο streetwear διάθεση, ταιριάζει ιδανικά με φούτερ, joggers και chunky trainers, δίνοντας μια μοντέρνα πινελιά. Αν θέλετε κάτι πιο κομψό, επιλέξτε ένα puffer σε ουδέτερα χρώματα, όπως μαύρο ή μπλε, και φορέστε το με chinos ή ένα μάλλινο πουλόβερ.

Οι τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν πιο ζωντανά χρώματα ή oversized γραμμές για δυναμικό χαρακτήρα. Δημοφιλείς επιλογές όπως το the north face puffer συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ, κάνοντας το ιδανικό κομμάτι για διαφορετικές περιστάσεις της καθημερινότητας.

Οι Τάσεις στα Ανδρικά Puffer Μπουφάν για φέτος

Φέτος, τα ανδρικά puffer μπουφάν πρωταγωνιστούν με τολμηρές γραμμές και νέα χρώματα. Οι oversized γραμμές συνεχίζουν να είναι δημοφιλείς, προσφέροντας άνεση και urban αισθητική, ενώ τα slim fit σχέδια ταιριάζουν σε πιο κομψά outfits. Στα χρώματα κυριαρχούν το κλασικό μαύρο, το navy και οι γήινες αποχρώσεις, με έντονες πινελιές σε κόκκινο ή πράσινο για πιο δυναμικό look. Οι glossy υφές επιστρέφουν δυναμικά, δίνοντας μια high-fashion αίσθηση, ενώ οι οικολογικές επιλογές σε γέμιση και υλικά κερδίζουν ολοένα έδαφος. Το puffer γίνεται το απόλυτο statement κομμάτι για τον χειμώνα 2025.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
PUFFER ΜΠΟΥΦΑΝ
 |
ΜΠΟΥΦΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top