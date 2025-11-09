Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης- Κακοκαιρία μέχρι την Τρίτη

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για την κακοκαιρία στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 8/11/25

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Αύριο Δευτέρα (10-11-25), αναμένονται:

μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από το απόγευμα στη Θράκη

Η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη (11-11-25), με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Κυριακή 9/11

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για αύριο Δευτέρα 10/11/25

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα κατά τόπους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ στη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Τρίτη 11/11/25

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, βαθμιαία από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διεύθυνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.