Δημήτρης Σκαρμούτσος για ουσίες: «Τρεις φορές πήγα να πεθάνω»

Μια σπάνια κι αληθινή εξομολόγηση έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στον Κωνσταντίνο Βασάλο και την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!.

Ο αγαπημένος σεφ μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του, την πορεία του στην τηλεόραση, αλλά και για τα σκοτεινά χρόνια που πάλεψε με την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά.

«Η τηλεόραση προέκυψε τυχαία. Όσοι είχαμε πάρει Χρυσό Σκούφο, ήρθαν από την παραγωγή του MasterChef να μας μιλήσουν. Εγώ δεν ήμουν στην αρχική τριάδα, αλλά μπήκα μια μέρα πριν το πρώτο γύρισμα», αποκάλυψε αρχικά ο σεφ.

Σήμερα, όπως είπε, ζει μια ήρεμη, απλή και γεμάτη ζωή: «Η τηλεόραση με βοήθησε να βγάλω χρήματα που αλλιώς δεν θα είχα. Είμαι ήρεμος, χαζομπαμπάς και απολαμβάνω τη ζωή. Δεν έχω ρίξει ποτέ γυναίκα με το φαγητό μου, αλλά με τον χαρακτήρα μου».

Η πιο συγκλονιστική στιγμή, όμως, ήρθε όταν μίλησε για το παρελθόν του με τις ουσίες: «Η εξάρτησή μου στις ουσίες διήρκησε περίπου 14-15 χρόνια, από τα 16 μου μέχρι τα 30. Στα τελευταία μου, είχα μείνει 60 κιλά. Είχα πιάσει πάτο και είχαν απομακρυνθεί όλοι από δίπλα μου. Τρεις φορές πήγα να πεθάνω από υπερβολική δόση, αλλά ευτυχώς ήταν κάποιος δίπλα μου και με πήγε στο νοσοκομείο».

«Έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτια, τα πάντα. Είχαν προσπαθήσει να με σταματήσουν, αλλά δεν δεχόμουν. Ήταν δύσκολο πράγμα η αποτοξίνωση. Ο δρόμος της αποτοξίνωσης είναι μοναχικός, δεν ήθελα κανέναν δίπλα μου», αποκάλυψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.