Δημήτρης Σκαρμούτσος για ουσίες: «Τρεις φορές πήγα να πεθάνω»

Η μάχη του γνωστού σεφ με τα ναρκωτικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.25 , 15:55 Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες
09.11.25 , 15:09 Ελεάννα Φινοκαλιώτη & Χρήστος Βασιλόπουλος στο προξενείο της Νέας Υόρκης
09.11.25 , 14:48 Δημήτρης Σκαρμούτσος για ουσίες: «Τρεις φορές πήγα να πεθάνω»
09.11.25 , 13:46 Κάτια Νικολαΐδου: Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου για τον θάνατό της
09.11.25 , 13:11 Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
09.11.25 , 12:50 Ο Αμπράμοβιτς και το μυστήριο με τα «παγωμένα» 2.6 δις
09.11.25 , 12:48 Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
09.11.25 , 12:43 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 10/11/2025 - 16/11/2025
09.11.25 , 12:20 Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης- Κακοκαιρία μέχρι την Τρίτη
09.11.25 , 12:00 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Καραΐσκος
09.11.25 , 11:54 Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»
09.11.25 , 11:19 IQ 160: Η Μουρίκη ανακαλύπτει τον «δολοφόνο», που δρούσε από το παρελθόν!
09.11.25 , 10:51 Τα Φαντάσματα: Η... πεθερά κι η αναστάτωση που φέρνει στο αρχοντικό!
09.11.25 , 10:44 Γλυφάδα: Kατέληξε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο
09.11.25 , 10:34 Σμαράγδα Καρύδη για Ντίνο Καρύδη: «Πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά!»
Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
Κωστόπουλος για Μπαλατσινού: «Για έναν χρόνο δεν το κατάλαβε κανείς»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Καραΐσκος
Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Ελεάννα Φινοκαλιώτη & Χρήστος Βασιλόπουλος στο προξενείο της Νέας Υόρκης
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια κι αληθινή εξομολόγηση έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στον Κωνσταντίνο Βασάλο και την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!.

Ο αγαπημένος σεφ μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του, την πορεία του στην τηλεόραση, αλλά και για τα σκοτεινά χρόνια που πάλεψε με την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά.

Δημήτρης Σκαρμούτσος για ουσίες: «Τρεις φορές πήγα να πεθάνω»

«Η τηλεόραση προέκυψε τυχαία. Όσοι είχαμε πάρει Χρυσό Σκούφο, ήρθαν από την παραγωγή του MasterChef να μας μιλήσουν. Εγώ δεν ήμουν στην αρχική τριάδα, αλλά μπήκα μια μέρα πριν το πρώτο γύρισμα», αποκάλυψε αρχικά ο σεφ.

Σήμερα, όπως είπε, ζει μια ήρεμη, απλή και γεμάτη ζωή: «Η τηλεόραση με βοήθησε να βγάλω χρήματα που αλλιώς δεν θα είχα. Είμαι ήρεμος, χαζομπαμπάς και απολαμβάνω τη ζωή. Δεν έχω ρίξει ποτέ γυναίκα με το φαγητό μου, αλλά με τον χαρακτήρα μου».

Η πιο συγκλονιστική στιγμή, όμως, ήρθε όταν μίλησε για το παρελθόν του με τις ουσίες: «Η εξάρτησή μου στις ουσίες διήρκησε περίπου 14-15 χρόνια, από τα 16 μου μέχρι τα 30. Στα τελευταία μου, είχα μείνει 60 κιλά. Είχα πιάσει πάτο και είχαν απομακρυνθεί όλοι από δίπλα μου. Τρεις φορές πήγα να πεθάνω από υπερβολική δόση, αλλά ευτυχώς ήταν κάποιος δίπλα μου και με πήγε στο νοσοκομείο». 

Δημήτρης Σκαρμούτσος για ουσίες: «Τρεις φορές πήγα να πεθάνω»

«Έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτια, τα πάντα. Είχαν προσπαθήσει να με σταματήσουν, αλλά δεν δεχόμουν. Ήταν δύσκολο πράγμα η αποτοξίνωση. Ο δρόμος της αποτοξίνωσης είναι μοναχικός, δεν ήθελα κανέναν δίπλα μου», αποκάλυψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top