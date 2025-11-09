Σμαράγδα Καρύδη για Ντίνο Καρύδη: «Πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά!»

Όσα είπε η ηθοποιός για την απώλεια του πατέρα της

09.11.25 , 10:34 Σμαράγδα Καρύδη για Ντίνο Καρύδη: «Πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά!»
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη στη Φαίη Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος Τετ-Α-Τετ στον Alpha Κύπρου και μίλησε για όλους και για όλα.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, του Ντίνου Καρύδη.

Καρύδη: «To reunion του Παρά Πέντε θα έχει backstage και νέες σκηνές»

«Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς μου πέρα από την ηλικία του, αυτό είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου, από το 2017 έπαθε ένα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, η υγεία του όλο και χειροτέρευε.

Η Σμαράγδα Καρύδη πρωταγωνιστεί με τεράστια επιτυχία στον 3ο κύκλο της σειράς του Star, IQ 160

Η Σμαράγδα Καρύδη πρωταγωνιστεί με τεράστια επιτυχία στον 3ο κύκλο της σειράς του Star, IQ 160

Δεν ήταν κάτι ξαφνικό, όταν η καρδιά δε λειτουργεί γίνονται άλλα χιλιάδες πράγματα μαζί. Ήταν δύσκολο... Όσο μπορούσα ήμουν μαζί του, γενικά πάντα υπήρχε βοήθεια. Τον είχαμε περικυκλώσει με αγάπη. Νομίζω είναι μια πολύ κλασική ιστορία ανθρώπου που φτάνει σε ένα τέλος με προβλήματα υγείας, αυτό είναι το πιο άσχημο», είπε αρχικά η πρωταγωνίστρια του IQ 160

Κηδεία Καρύδη: Υποβασταζόμενη η Σμαράγδα Καρύδη από τον Θοδωρή Αθερίδη

«Ο μπαμπάς μου πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Νομίζω προλάβαμε να πούμε ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει... Δεν είχαμε και ποτέ ανοιχτά ζητήματα που δεν ειπώθηκαν. Χρόνια τώρα είμαι προστατευτική με τη μαμά μου (σ.σ. την ηθοποιό Τζούλια Αργυροπούλου) και γενικά με τους γονείς μου. Γιατί πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά που καμία φορά μου έπαιρναν εμένα αυτόν τον ρόλο κι έπρεπε εγώ να φερθώ πιο ώριμα από ό,τι είχα όρεξη, αλλά συμβαίνει αυτό», πρόσθεσε.

Η Σμαράγδα Καρύδη πήρε το υποκριτικό ταλέντο του αείμνηστου πατέρα της, Ντίνου Καρύδη

Η Σμαράγδα Καρύδη πήρε το υποκριτικό ταλέντο του αείμνηστου πατέρα της, Ντίνου Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είμαι συνέχεια σε μια παράξενη διαδικασία εδώ και καιρό και δεν ξέρω αν οφείλετε στο ότι έφυγε ο μπαμπάς μου. Αποφεύγω να το σκέφτομαι. Μπορεί να είναι κρίση ηλικίας... Αυτό που νιώθω είναι ότι θέλω να ζήσω όπως θέλω, να σταματήσω να γκρινιάζω, έχω και μια αγχώδη διαταραχή αλλά κατά τα άλλα είμαι και χαρούμενη μαζί», εξομολογήθηκε η Σμαράγδα Καρύδη. 

Θοδωρής Αθερίδης: «Το περιμέναμε» - Μίλησε για τον θάνατο του Ντίνου Καρύδη

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη στον Τάσο Τρύφωνος
