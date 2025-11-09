Κάτια Νικολαΐδου: Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου για τον θάνατό της

Δείτε βίντεο από την κηδεία της Κάτιας Νικολαΐδου, όπως τη μετέδωσε η εκπομπή Το Πρωινό

Στις 8 Νοεμβρίου, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Κάτιας Νικολαΐδου, που πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να τον νικήσει.

Η απώλειά της άφησε ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο και στις καρδιές όσων την αγάπησαν.

Ο αγαπημένος της φίλος και σχεδιαστής μόδας, Δημήτρης Στρέπκος, που πριν από δύο χρόνια είχε το δυσάρεστο έργο να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου της, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ανέβασε ένα παλιό βίντεο με την Κάτια στη Νέα Υόρκη, όπου εκείνη του εύχεται χρόνια πολλά, γράφοντας στη λεζάντα: «Στο μυαλό μου δεν έχεις πεθάνει. Είσαι ακόμα στη Νέα Υόρκη, περνώντας καλά. Αγάπη μου».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου