Κάτια Νικολαΐδου: Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου για τον θάνατό της

«Στο μυαλό μου δεν έχεις πεθάνει»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Στις 8 Νοεμβρίου, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Κάτιας Νικολαΐδου, που πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να τον νικήσει. 

Κάτια Νικολαΐδου: Η συγκινητική αφιέρωση του Δημήτρη Στρέπκου στη μνήμη της

Η απώλειά της άφησε ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο και στις καρδιές όσων την αγάπησαν. 

Κάτια Νικολαΐδου: Η ανάρτηση του Δημήτρη Στρέπκου για τον θάνατό της

Ο αγαπημένος της φίλος και σχεδιαστής μόδας, Δημήτρης Στρέπκος, που πριν από δύο χρόνια είχε το δυσάρεστο έργο να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου της, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. 

Κάτια Νικολαΐδου: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της πριν φύγει από τη ζωή

Ανέβασε ένα παλιό βίντεο με την Κάτια στη Νέα Υόρκη, όπου εκείνη του εύχεται χρόνια πολλά, γράφοντας στη λεζάντα: «Στο μυαλό μου δεν έχεις πεθάνει. Είσαι ακόμα στη Νέα Υόρκη, περνώντας καλά. Αγάπη μου».

KΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΕΠΚΟΣ
