IQ 160: Η Μουρίκη ανακαλύπτει τον «δολοφόνο», που δρούσε από το παρελθόν!

Η Μαρίνα κι ο Ηλίας πιέζουν την Πηνελόπη να μιλήσει στον Τηλέμαχο για την εγκυμοσύνη. Εκείνη επιδιώκει να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά καταλήγει πάντα να μιλάει στον τηλεφωνητή.

Ένας ηλικιωμένος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων βρίσκεται νεκρός στο μυστικό δωμάτιο ενός αρχοντικού. Το κύκλωμα ασφαλείας δείχνει έναν επίδοξο κλέφτη να μπαίνει στο σπίτι, όταν χτυπάει ο συναγερμός. Η Πηνελόπη παρατηρεί καλύτερα κι αναγνωρίζει τη Συμέλα, μια συγκρατούμενή της, όταν είχε μπει στη φυλακή. Εκείνη ισχυρίζεται ότι μπήκε μόνο να κλέψει και δεν είδε καν τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία, όμως, δεν είναι με το μέρος της. Ο ηλικιωμένος δηλητηριάστηκε με αρσενικό, που ήταν η «ειδικότητα» της Συμέλας.

Οι προστριβές ανάμεσα στον Μηνά και στην Πηνελόπη κλιμακώνονται, αλλά τώρα αρχίζει να έχει προβλήματα μαζί του κι ο Γιώργος. Ένα απρόσμενο εύρημα ρίχνει φως στην υπόθεση κι η Πηνελόπη θα ανακαλύψει τον «δολοφόνο», που δρούσε από το μακρινό παρελθόν! Η Συμέλα απαλλάσσεται, αλλά δεν ξεχνάει την κακή συμπεριφορά του Μηνά. Τον παραμονεύει και τον χτυπάει με αυτοκίνητο…

Γκεστ επεισοδίου 4

Ντίνα Αβαγιανού (Συμέλα)

Ελεάνα Παλιεράκη (μικρή Συμέλα)



Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επέστρεψε με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!

Υπόθεση σειράς

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!



Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);

Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

Το IQ 160 επέστρεψε με νέες περιπέτειες!

Μυστηριώδεις υποθέσεις που κόβουν την ανάσα!

Δράση, αγωνία και φυσικά, πολύ - πολύ γέλιο!

Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 22:10!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well

