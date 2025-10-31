Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160

«Το θέατρο είναι ο σύζυγος και το τραγούδι ο εραστής μου», είπε η ηθοποιός

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου βρέθηκε στο Breakfast@Star για να μιλήσει για τη συμμετοχή της στον τρίτο κύκλο της σειράς IQ 160, αποκαλύπτοντας σκέψεις για την καριέρα της και τους ρόλους που αγαπάει. 

Από το κόκκινο στο ξανθό: Μια αλλαγή για τις ανάγκες της σειράς

Η Μαρούσκα αποκάλυψε ότι για τον ρόλο της Σοφίας αναγκάστηκε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της: «Εγώ ήμουνα πάντα του κόκκινου… αλλά για τις ανάγκες της σειράς αναγκάστηκα να γυρίσω το ξανθό. Και η Σμαράγδα Καρύδη έγινε κοκκινομάλλα από ξανθιά. Λίγο επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.»

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Το βιογραφικό, ο σύντροφος & η επιθυμία για παιδί

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στο IQ160: Αποκλειστική Συνέντευξη και Αστείες Στιγμές

Η ευχαρίστηση στη δουλειά

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για τη χαρά που της δίνει η ηθοποιία και η συνεργασία με τους συναδέλφους: «Το να περνάς καλά στα γυρίσματα, όταν η δουλειά είναι και ευχαρίστηση, είναι ευλογία. Είναι και μεγάλη επιτυχία, γιατί σκίζει η σειρά και το απολαμβάνω.»

Η ηθοποιός τόνισε ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ενός ρόλου, αλλά και της συλλογικής δουλειάς: «Η επιτυχία είναι συνεργασία. Δεν επαναλαμβάνεται από έναν μόνο ρόλο.»

Εξέλιξη και ρόλοι

Με χρόνια εμπειρίας στο ενεργητικό της, η Μαρούσκα μοιράστηκε πώς εξελίχθηκε μέσα από τη δουλειά και τους ρόλους της: «Νομίζω ότι με την Σοφία, έχω αρκετά κοινά. Λατρεύω την εγκληματολογία, αν δεν ήμουν ηθοποιός θα ήθελα να ήμουν εγκληματολόγος. Μέσα από την σειρά πλησίασα το όνειρο μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω την αστυνομικό. Με τα χρόνια έχω πάρει προαγωγή», πρόσθεσε με χιούμορ.

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου Αποκαλύπτει Τα Μυστικά του IQ160

Το πάθος για το θέατρο και η μουσική ως εραστής

Παρά την αφοσίωσή της στη μικρή οθόνη, η τηλεοπτική Σοφία τόνισε την αγάπη της για το θέατρο και τη μουσική: «Το θέατρο είναι η αγάπη μου η μεγάλη, ο σύζυγός μου και το τραγούδι είναι εραστής μου… Κάνω cheating λοιπόν στο θέατρο με το τραγούδι.»

Η ίδια έχει συμμετάσχει σε πολλές μουσικές παραστάσεις, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν περιορίζεται.

 


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
IQ 160
 |
BREAKFAST@STAR
