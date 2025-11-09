Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 10/11/2025 - 16/11/2025

Αυτή θα είναι ίσως η πιο «ήσυχη», αλλά έντονη εσωτερικά εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενός μήνα γεμάτου δυνατά αστρολογικά γεγονότα. Λειτουργεί σαν μια απαλή παύση που μας καλεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να συνδεθούμε ξανά με τον εαυτό μας και να ακούσουμε όσα συνήθως θάβονται στον ρυθμό της καθημερινότητας.

Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο από τις 11/11/2025, η ενέργεια στρέφεται προς τα μέσα. Αναζητάμε τρυφερότητα, ζεστασιά, έναν άνθρωπο με τον οποίο νιώθουμε ασφάλεια και αληθινή παρουσία. Δε μας αρκεί πλέον μια σχέση που «κυλά» από συνήθεια, αλλά ζητάμε ουσία, σταθερότητα και συναισθηματική οικειότητα. Ο ανάδρομος Δίας, μας ωθεί να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά μας στηρίζει και τι απλώς πιάνει χώρο στη ζωή μας χωρίς να μας εξελίσσει.

Αυτός ο κύκλος, που θα κρατήσει μέχρι τον Μάρτιο, φωτίζει βαθύτερες ανάγκες: ποιο άτομο μας κάνει να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου; τι είδους αγάπη μας αγκαλιάζει; τι χρειάζεται να θεραπεύσουμε μέσα μας για να σταθούμε πιο γερά σε μια σχέση; Παράλληλα, ο ανάδρομος Δίας, μας βοηθά να αναρωτηθούμε ξανά τι νόημα δίνουμε στις σχέσεις μας και πώς η αυτοπεποίθηση μας επηρεάζει τις επιλογές μας. Αν νιώθουμε ότι χάσαμε λίγο το κέντρο ή την πίστη στον εαυτό μας, τώρα είναι η στιγμή να το ξαναχτίσουμε γιατί ο έρωτας που αξίζει στηρίζεται πρώτα στη δική μας εσωτερική δύναμη.

Στις 13/11/2025, ο ανάδρομος Ερμής συναντά τον Άρη στον Τοξότη κι η επικοινωνία αποκτά ένταση, πάθος αλλά και βιασύνη ή επιπολαιότητα. Λέμε αυτό που νιώθουμε, αλλά χωρίς φίλτρο. Αυτό μπορεί να φέρει λυτρωτικές εξομολογήσεις, έντονα «θέλω» κι επιθυμίες, συζητήσεις που μας ταράζουν, αλλά και έντονα ξεσπάσματα αν μιλήσουμε μέσα από πίεση ή θυμό.

Είναι λοιπόν μια εβδομάδα όπου οι αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια επειδή δε γίνεται πλέον να μείνουν στη σιωπή. Ο Τοξότης θέλει ξεκάθαρο λόγο και νόημα, όχι μισόλογα. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να μιλήσουμε αλλά όχι με αιχμές. Συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση, παλιά ερωτήματα ή συναισθήματα και επιθυμίες που είχαμε καταπιέσει μπορεί να επιστρέψουν. Δεν έρχονται για να μας μπερδέψουν, αλλά για να ξεκαθαρίσουν όσα ήταν θολά έως τώρα.

