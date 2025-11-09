Τα Φαντάσματα: Η... πεθερά κι η αναστάτωση που φέρνει στο αρχοντικό!

Η Τασούλα, η μητέρα του Χάρη, αποφασίζει να έρθει μερικές μέρες στο σπίτι και να τις περάσει μαζί με το γιο της και τη νύφη της. Η άφιξή της αναστατώνει τη Μαρίνα, αλλά και τα φαντάσματα.

Η νύφη κι η πεθερά δεν έχουν κανένα κοινό ενδιαφέρον, ούτε σημείο επαφής. Έτσι, η αμοιβαία δυσαρέσκεια είναι αναπόφευκτη. Επιπλέον, η Τασούλα έχει την τάση να κάνει παρατηρήσεις και να ασκεί συνέχεια κριτική στη Μαρίνα. Παράλληλα, τα φαντάσματα ξεκινούν να βλέπουν στην τηλεόραση την εκπομπή First Dates κι ένα ειδύλλιο γεννιέται ανάμεσα στον Βαγγέλη και στην Μπήλιω.

Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να συνδεθούν περισσότερο, παρά τη διαρκή παρουσία και τις αναπάντεχες εμφανίσεις της Τασούλας, που τους καταστρέφουν όλη την ατμόσφαιρα. Η επικοινωνία κι οι συνομιλίες της Μαρίνας με τα φαντάσματα γίνεται αντιληπτή από την πεθερά της, η οποία προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και συμπεραίνει ότι η νύφη της είτε απατάει τον γιο της, είτε έχει τρελαθεί…

Συμμετέχουν: Ζώγια Σεβαστιανού, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου.

Tα κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης κι η ταλαντούχα κι εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής κι ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;



Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC Ghosts, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία κι έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

