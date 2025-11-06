Τα Φαντάσματα - Sneak Preview: Η πεθερά της Μαρίνας κρυφακούει και...

«Τα Φαντάσματα» έρχονται κάθε Κυριακή στις 21:00 στο Star, προκαλώντας στιγμές γέλιου με τον τρόπο που αναστατώνουν την έπαυλη των Παπαρρηγόπουλων και τους ενοίκους της, κυρίως το τηλεοπτικό ζευγάρι Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) και Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης).

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που πρόβαλε η εκπομπή Breakfast@Star και θα δούμε στο επεισόδιο της ερχόμενης Κυριακής, η Μαρίνα συζητά με το φάντασμα- θαυμαστής της, τον ρομαντικό ποιητή, Γεράσιμο Ζείδωρο… έλα όμως που τους ακούει η πεθερά της!

«Συνέθεσα ένα καινούριο σονέτο, εμπνευσμένο από εσένα φυσικά, να σου το απαγγείλω;», λέει το φάντασμα του ποιητή στη Μαρίνα, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να τα βλέπει και να τα ακούει.

«Κάποια άλλη στιγμή. Όπως έχεις δει, περνάω ζόρικα», απαντά εκείνη.

«Σε βλέπω να υποφέρεις κι αντάμα υποφέρω κι εγώ», συνεχίζει ο ρομαντικός ποιητής.

«Λέμε κάποια άλλη στιγμή, σε παρακαλώ. Μη μας ακούσει κανείς… Ναι, την πεθερά μου εννοώ. Μην υποψιαστεί κάτι», επιμένει η Μαρίνα και το πλάνο δείχνει την πεθερά της να την ακούει στα κρυφά!

«Πρέπει να είμαστε διακριτικοί, να μη δίνουμε δικαιώματα. Δε θα σε εκθέσω ποτέ. Κάποτε που εξέθεσα μια δεσποινίδα, αναγκάστηκα να μονομαχήσουμε για το μυστήριό της και... ιδού το αποτέλεσμα», κατέληξε το φάντασμα ποιητής.

Τον ρόλο του ρομαντικού ποιητή, Γεράσιμου Ζείδωρου, παίζει ο Άλκης Μπακογιάννης. Πρόκειται για ένα πρόσωπο των αρχών του 20ου αιώνα. Οι σκέψεις του καθοδηγούνται περισσότερο από την καρδιά του και λιγότερο από τη λογική, κάτι που μαρτυρά και ο θάνατός του, καθώς σκοτώθηκε σε μια μονομαχία με ερωτικό αντίζηλο.

Μόλις είδε τη Μαρίνα, την ερωτεύτηκε και κάνει τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσει την καρδιά της. Του αρέσει να σκαρώνει ρομαντικά στιχάκια, ποιήματα και σονέτα, που της τα αφιερώνει και προσπαθεί να την πείσει να αφήσει τον Χάρη για εκείνον.