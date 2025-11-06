Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»

Είναι το πιο ρομαντικό φάντασμα στην κωμική σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, που βλέπουμε κάθε Κυριακή στις 21:00.

Ο λόγος για τον ποιητή Γεράσιμο Ζείδωρο που υποδύεται ο Άλκης Μπακογιάννης, που το πρωί της Πέμπτης ήταν καλεσμένος στο Breakfast@Star μιλώντας για τον ρόλο του και τη σειρά.

Πώς έγινε η πρόταση, πώς προέκυψε ο ρόλος στα Φαντάσματα; «Είναι πολύ αστείο γιατί είχα πάει, με είχε δει ο Λευτέρης Παπαπέτρου (σ.σ. το σεναριογράφος της σειράς) σε μια παράσταση. Κι είχα πάει στο κάστινγκ λοιπόν, παιδιά, για τον ποιητή με την Αμαλία Γιαννίκου ((σ.σ. που σκηνοθετεί τη σειρά).Τελειώνει το casting και με παίρνει η Αμαλία μετά από δύο-τρεις μέρες και μου λέει: «Μου αρέσεις, αλλά θέλω να σε δω και στον πρόσκοπο. Περιμένω να δω κι είναι μέσα ο Γιαλελής που κάνει κάστινγκ για τον πρόσκοπο και λέω: "Αυτόν θα πάρουν"», αποκάλυψε.

«Όταν διάβασες το σενάριο και το είδες, είπες ότι θα γίνει ο χαμός, το φανταζόσουν αυτό που έγινε με τα Φαντάσματα;», τον ρώτησε η Ελένη Χατζίδου. «Τόσο πολύ όχι, η αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά ρε παιδί μου λες "Τώρα θα βρει το κοινό του;". Γιατί θέλω να πω είμαστε λίγο μαθημένοι σε άλλου είδους μυθοπλασία. Αλλά είναι τόσο καλογραμμένο, γέλασα αλήθεια», απάντησε ο ηθοποιός.

Ο Άλκης Μπακογιάννης μίλησε και για τη φιλία του με τον Ορφέα Αυγουστίδη, αλλά και το πόσο κοντά έχει έρθει με όλους τους συντελεστές της σειράς. Μάλιστα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για όλους τους συναδέλφους που κάποτε έβλεπε στο θέατρο.

Όσον αφορά στον έρωτα που νιώθει για τη «Μαρίνα» που υποδύεται η Έλλη Τρίγγου, αποκάλυψε με χιούμορ: «Την ψήνω σιγά σιγά».

Κλείνοντας μίλησε και για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Πρόκειται για Το Σποτ στο θέατρο Γκλόρια.

