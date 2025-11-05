Δείτε σκηνή από τη σειρά του Star, Τα Φαντάσματα

Τα Φαντάσματα, η πιο συζητημένη σειρά της prime time συνεχίζει την εκρηκτική της πορεία στο Star!

Με μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 και περισσότερες από 2 εκατομμύρια ψηφιακές προβολές σε έναν μήνα, Τα Φαντάσματα έχουν στοιχειώσει -ευχάριστα- τις οθόνες και τα social media!

Όλοι μιλάνε για Τα Φαντάσματα κι όχι άδικα!

Αξιαγάπητα, παιχνιδιάρικα, αυθάδικα… Τα Φαντάσματα έχουν καταφέρει να γίνουν το τηλεοπτικό φαινόμενο της χρονιάς!

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, η σειρά του Star κέρδισε την αγάπη του κοινού, με σκηνές που έγιναν viral και hashtag που εκτοξεύτηκαν στα trends.

Η συγκατοίκηση του Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης) και της Μαρίνας (Έλλη Τρίγγου) με εννέα αλλοπρόσαλλα κi ιδιότροπα… φαντάσματα διαφορετικών εποχών, προσφέρει άφθονο κι αβίαστο γέλιο.

Με ευρηματικό σενάριο, μοναδικούς χαρακτήρες, ατάκες που γράφουν ιστορία και σκηνοθεσία γεμάτη φαντασία, Τα Φαντάσματα ξεχωρίζουν ως μία από τις πιο φρέσκες και πρωτότυπες κωμικές σειρές της φετινής σεζόν!

Απόλυτη Κυριαρχία σε TV & Digital

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τηλεθέασης για τον Οκτώβριο, η σειρά σημείωσε μέσο όρο 19,1% στο δυναμικό κοινό 18–54, κατακτώντας την πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής της και καθιερώνοντάς τη ως μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες σειρές της σεζόν.

Η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 1.323.927 τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά τη σειρά και τα… φαντάσματά της!

Η επιτυχία δεν περιορίζεται στις τηλεοπτικές οθόνες. Η σειρά καταγράφει εντυπωσιακή απήχηση και στα ψηφιακά μέσα:

• 1.368.792 προβολές στα βίντεο των 15’’ σε Facebook και Instagram (Meta)

• 756.000 επιπλέον προβολές στο TikTok

• Πάνω από 2 εκατομμύρια συνολικές προβολές μόνο μέσα σε έναν μήνα!

Κάθε νέο επεισόδιο μετατρέπεται σε trend λίγα λεπτά μετά την προβολή του, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν, να μοιράζονται ατάκες και να δημιουργούν περιεχόμενο, αποδεικνύοντας πως Τα Φαντάσματα έχουν στοιχειώσει -ευχάριστα- και τα social media!

Η πιο σύγχρονη, σουρεαλιστική κωμωδία της χρονιάς συνεχίζει ακάθεκτη!

Τα Φαντάσματα δεν είναι απλώς η σειρά που αγαπήθηκε - είναι η σειρά που συζητιέται, που γίνεται trend, που δημιουργεί κοινό, φανς και ατάκες που περνούν στην ποπ κουλτούρα.

Τα Φαντάσματα - Κάθε Κυριακή στις 21:00, στις οθόνες του Star, το πιο απολαυστικό και… στοιχειωτικά αστείο ραντεβού της εβδομάδας!

Δείτε τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα