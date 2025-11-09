42ος Μαραθώνιος: Νικητής ο Κενυάτης Κίπτο - Πρώτος Έλληνας ο Παν. Καραΐσκος

Τερμάτισαν στο Καλλιμάρμαρο οι πρώτοι μαραθωνοδρόμοι

42ος Μαραθώνιος: Νικητής ο Κενυάτης Κίπτο - Πρώτος Έλληνας ο Παν. Καραΐσκος
42ος Μαραθώνιος: Νικητής ο Κενυάτης Κίπτο - Πρώτος Έλληνας ο Παν. Καραΐσκος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ
42ος Μαραθώνιος: Ο τερματισμός του Παναγιώτη Καραΐσκου στο Καλλιμάρμαρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Oι πρώτοι αθλητές του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας με εκκίνηση από τον Μαραθώνα τερμάτισαν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Νικητής ήταν ο Κενυάτης Έντουιν Κίπροπ Κίπτο με χρόνο 2:10:34”, κάνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ στον Μαραθώνιο.

Ο  Παναγιώτης Καραΐσκος πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 42ο Μαραθώνιο/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο  Παναγιώτης Καραΐσκος πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 42ο Μαραθώνιο/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο πρώτος 'Ελληνας που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο, τρέχοντας 42.195 μέτρα σε 2:20.08.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 42ο Μαραθώνιο/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 42ο Μαραθώνιο/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεύτερος τερμάτισε ο Κενυάτης Κιλίμο και τρίτος ο επίσης Κενυάτης Κιτσάνα.

Αγώνας 10 χλμ.: Oι νικητές και το πανελλήνιο ρεκόρ

Με πανελλήνιο ρεκόρ και δύο ρεκόρ αγώνων ολοκληρώθηκε ο τερματισμός των Αγώνων Δρόμου των 10 χλμ. στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Eκκίνηση με περισσότερες από 75.000 συμμετοχές

Η Αναστασία Μαρινάκου (Παναθηναϊκός ΑΟ) κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33.23) και το ρεκόρ διαδρομής (33.34), τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο με χρόνο 33.03. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της Μαρινάκου στο αγώνισμα και το τέταρτο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα.

 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Απονομές για τον Αγώνα των 10 χλμ/  Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης

 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Απονομές για τον Αγώνα των 10 χλμ/  Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης

Στη δεύτερη θέση με χρόνο 34.46 τερμάτισε η Βρετανίδα από τη Νήσο Μαν, Κρίστα Κέιν και στην τρίτη, αλλά στη δεύτερη όσον αφορά την κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 34.55. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου της ελληνικής κατάταξης ανέβηκε η Νάνσυ Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) με επίδοση 35.24.

Στο μεταξύ, ο αθλητής του ΓΑΣ Ιλισσός, Παναγιώτης Πετρουλάκης, μετά το πανελλήνιο ρεκόρ 29.34 στα Τρίκαλα, στον τελικό της σειράς Run Greece, πήρε και το ρεκόρ διαδρομής με επίδοση 30.03, χρόνος καλύτερος από το 30.08 του Μάριου Αναγνώστου από το 2022.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Απονομές για τον Αγώνα των 10 χλμ/ Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Απονομές για τον Αγώνα των 10 χλμ/ Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης

Όπως και στις γυναίκες, στη δεύτερη θέση του αγώνα δεν τερμάτισε Έλληνας, αλλά ο Γερμανός Μάριους Αμπέλε με χρόνο 30.48. Το αργυρό μετάλλιο στην ελληνική κατάταξη και χάλκινο στο σύνολο κατέκτησε ο Γιώργος Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 31.16, ενώ τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με επίδοση 31.21. Ο αθλητής, όπως και η Μελίσσα Αναστασάκη, ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη φορά σε λίγες ώρες, καθώς ήταν τρίτος και στα 5 χλμ. στον αγώνα του Σαββάτου.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
 |
ΝΙΚΗΤΕΣ
 |
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
 |
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
