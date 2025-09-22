Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα

Φέρεται να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 20:29 Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
22.09.25 , 20:24 Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
22.09.25 , 19:57 Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
22.09.25 , 19:40 Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
22.09.25 , 19:24 Tην τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ
22.09.25 , 19:07 ΑΑΔΕ: Ολόκληρη η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βήμα - βήμα
22.09.25 , 18:54 Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»
22.09.25 , 18:35 Ατζαράκης: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ»
22.09.25 , 18:32 Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς
22.09.25 , 18:26 Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»
22.09.25 , 18:26 Cash or Trash: Το αντικείμενο που δεν πήγε στο δωμάτιο των αγοραστών
22.09.25 , 18:26 BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο
22.09.25 , 18:22 Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα
22.09.25 , 18:00 Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό
22.09.25 , 17:54 Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό
Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα είδηση για τον ανατραπέντα πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν έντονα φήμες ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Θρίλερ» με τον Άσαντ - Έγινε απόπειρα δηλητηρίασής του στη Μόσχα;

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζητά από τις ρωσικές αρχές να διευκρινίσουν την κατάσταση της υγείας του Άσαντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιες πληροφορίες για απόπειρα δηλητηρίασης είχαν κυκλοφορήσει ξανά τον Ιανουάριο του 2025, αλλά τότε δεν επιβεβαιώθηκαν επισήμως.

Άσμα αλ Άσαντ: «Έχει 50% πιθανότητες να επιβιώσει από τη λευχαιμία»

Από τη στιγμή που ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση, ούτε υπάρχει επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις νέες εξελίξεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΣΑΡ ΑΛ ΑΣΑΝΤ
 |
ΜΟΣΧΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top