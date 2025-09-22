Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα είδηση για τον ανατραπέντα πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν έντονα φήμες ότι ο Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζητά από τις ρωσικές αρχές να διευκρινίσουν την κατάσταση της υγείας του Άσαντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιες πληροφορίες για απόπειρα δηλητηρίασης είχαν κυκλοφορήσει ξανά τον Ιανουάριο του 2025, αλλά τότε δεν επιβεβαιώθηκαν επισήμως.

Από τη στιγμή που ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση, ούτε υπάρχει επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις νέες εξελίξεις.