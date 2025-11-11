Πυροβολισμοί στην Κυψέλη με έναν τραυματία - Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες

Στο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο τραυματίας

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Ένας τραυματίας / ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία αργά το βράδυ της Δευτέρας με πολίτες να καλούν την Άμεση Δράση για πυροβολισμούς στην Κυψέλη.

Κυψέλη: Οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του 57χρονος νοσηλευτής

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Δροσοπούλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο, δεν βρήκαν κάποια ομάδα που να συμπλέκεται, ωστόσο εντόπισαν έξι κάλυκες.

Κατλα τις ίδιες πηγές, από το συμβάν τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός στο πόδι. Νοσηλεύεται στο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου μεταφέρθηκε χωρίς να έχει κληθεί στην περιοχή κάποιο ασθενοφόρο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
