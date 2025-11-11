Πυροβολισμοί στην Κυψέλη με έναν τραυματία - Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία αργά το βράδυ της Δευτέρας με πολίτες να καλούν την Άμεση Δράση για πυροβολισμούς στην Κυψέλη.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Δροσοπούλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο, δεν βρήκαν κάποια ομάδα που να συμπλέκεται, ωστόσο εντόπισαν έξι κάλυκες.

Κατλα τις ίδιες πηγές, από το συμβάν τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός στο πόδι. Νοσηλεύεται στο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου μεταφέρθηκε χωρίς να έχει κληθεί στην περιοχή κάποιο ασθενοφόρο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.