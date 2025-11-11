Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λέσβος - Πλημμύρες σε Καλλονή και Σκάλα

Κλειστά τα σχολεία στα δυτικά του νησιού

Πηγή: Βίντεο stonisi.gr και Aeolos TV
Η πρόγνωση του καιρού / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Λέσβο με τις καταιγίδες που έπληξαν το βράδυ της Δευτέρας την Καλλονή και τη Σκάλα να μετατρέπουν δρόμους σε ποτάμια και δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr  η έντονη και συνεχής βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν και τα δύο ποτάμια στην περιοχή.

Τα νερά μπήκαν μέσα σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες.

Να σημειωθεί ότι τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

H κακοκαιρία συνεχίζεται με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ωστόσο από το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.2025) αναμένεται βελτίωση. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

 Σταδιακά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

 

