Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Δράκωνα.

Ο Μηνάς ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε στο Κοτύαιο της Φρυγίας επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (286-305). Επειδή δεν ανεχόταν την ειδωλολατρεία, αποσύρθηκε στα όρη της περιοχής, όπου ζούσε με νηστεία και προσευχές. Κατά τον διωγμό των χριστιανών κατέβηκε στο Κοτύαιο για να ενισχύσει τους διωκομένους.

Εκεί συνελήφθη, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Ο Άγιος Μηνάς είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης Καβάλας και της Σαλαμίνας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μηνάς

Βικέντιος, Βικέντης

Βικεντία

Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας

Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία,

Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης

Δρακούλα



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:01 και θα δύσει στις 18:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 15 λεπτά.

Σελήνη 21.3 ημερών