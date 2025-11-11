Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Δράκωνα.

Ο Μηνάς ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε στο Κοτύαιο της Φρυγίας επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμιανού (286-305). Επειδή δεν ανεχόταν την ειδωλολατρεία, αποσύρθηκε στα όρη της περιοχής, όπου ζούσε με νηστεία και προσευχές. Κατά τον διωγμό των χριστιανών κατέβηκε στο Κοτύαιο για να ενισχύσει τους διωκομένους.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Noεμβρίου

Εκεί συνελήφθη, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Ο Άγιος Μηνάς είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης Καβάλας και της Σαλαμίνας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Μηνάς
  • Βικέντιος, Βικέντης
  • Βικεντία
  • Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας
  • Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία,
  • Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης
  • Δρακούλα

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:01 και θα δύσει στις 18:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 15 λεπτά.

Σελήνη 21.3 ημερών

