Νέα αναβολή στη δίκη του μεγαλογιατρού με το «φακελάκι»

Η «δικαιολογία» που προβάλλει

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2025)
Αίσθηση προκαλούν οι δικαιολογίες που προβάλλει ο μεγαλογιατρός του Ιπποκράτειου για να αποφύγει τη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για το «φακελάκι» που ζήτησε από τη σύζυγο ασθενούς του. Για δεύτερη φορά η δίκη του αναβλήθηκε, αυτή τη φορά γιατί ισχυρίζεται ότι έχει...στηθάγχη και μάλιστα ότι βρίσκεται και στη ΜΕΘ δημοσίου νοσοκομείου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολαόυ, δόθηκε αναβολή για αυτή την υπόθεση με το φακελάκι των 3.000 ευρώ που ζήτησε ο γιατρός από τη σύζυγο χειρουργημένου ανθρώπου. Η νέα ημερομηνία είναι η 26η Ιανουαρίου του 2026.

Aναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου για το φακελάκι

Όταν άκουσε τη δικαιολογία του η πλευρά της καταγγέλλουσας, ο συνήγορος είπε ότι αυτό πλέον είναι εμπαιγμός, ότι αυτός ο λόγος είναι προσχηματικός, είπε ότι είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζει ένα πρόβλημα υγείας μέσα σε μικρό διάστημα.

Η πλευρά της καταγγέλλουσας ζήτησε από το δικαστήριο να ελέγξει αν όντως ο γιατρός είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μετά από λίγο το δικαστήριο ανέβηκε στην έδρα και είπε ότι δίνει αναβολή για τον Ιανουάριο. 

Γιατρός Ιπποκράτειο: «Με γονάτισε», λέει η γυναίκα που τον κατήγγειλε

«Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω. Δεν θα παρατήσω το θέμα, γιατί το θεωρώ άδικο. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα...Δεν θα το αφήσω. Αυτό έχω να πω», είπε η γυναίκα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
