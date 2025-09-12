Aναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου για το φακελάκι

Τέλη Σεπτέμβρη θα καθίσει ξανά στο εδώλιο ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκρατείου, που κατηγορείται ότι πήρε φακελάκι από τη σύζυγο ασθενούς του. Ο δικαστικός συντάκτης του Star Κωνσταντίνος Γεώργιζας αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, στους λόγους που επικαλέστηκε ώστε να πάρει αναβολή.

Όπως μετέδωσε, η δίκη στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε καθώς, σύμφωνα με το δικηγόρο του κατηγορούμενου, ο καρδιοχειρουργός έπεσε από καρέκλα και υπέστη κάκωση στη μέση. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του σε κατάσταση μερικής ακινησίας.

Ο δικαστικός συντάκτης του Star υπενθύμισε ότι οι αστυνομικοί του Εσωτερικών υποθέσεων πέρασαν χειροπέδες στο γιατρό όταν τον έπιασαν επ αυτοφόρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Είχε πάρει τα χρήματα από σύζυγο ασθενούς, η οποία τον κατήγγειλε.

Ούτε η ίδια ήταν παρούσα στο δικαστήριο σήμερα καθώς, όπως είπε ο συνήγορος της, πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του εγχειρισμένου άνδρα της.

Η Εισαγγελία άσκησε δίωξη για δωροληψία, ένα αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ως δυο χρόνια. Επισημαίνεται ότι ο γιατρός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή για παρόμοια υπόθεση και εκκρεμεί το Εφετείο.

