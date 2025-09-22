Ατζαράκης: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ»

Τι είπε για τη νέα σειρά που ετοίμασε

22.09.25 , 18:35 Ατζαράκης: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ»
Celebrities & Gossip Νεα
O Διονύσης Ατζαράκης με αφορμή τη νέα του σειρά που προβάλλεται σε συνδρομητικό κανάλι, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να την ολοκληρώσει, και παραδέχτηκε ότι για να μπορέσει να συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρήματα χρειάστηκε να κάνει όλες αυτές τις διαφημίσεις που τον έχουμε δει κατά καιρούς να συμμετέχει.

Ο γνωστός stand up comedian πήγε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον» και είπε χαρακτηριστικά:

«Έπαιξε ρόλο και λίγο η τελειομανία μου αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε διάφορες δυσκολίες. Έκανα παραγωγή εγώ στην αρχή, από το πορτοφόλι μου, οπότε έπρεπε ανά διαστήματα να σταματάμε τα γυρίσματα, για να πάω να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά από υπόλοιπες δουλειές».

«Πρέπει να ξόδεψα μία 300άρα αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δούλευα και τα έβγαζα. Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ήταν για να βγάλω τη σειρά. Συνήθως δεν τα λένε αυτά αλλά γιατί όχι; Δεν χρειάστηκε τουλάχιστον να κάνω πράγματα για τα οποία μετανιώνω», παραδέχθηκε ο κωμικός στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Έπαιξε ρόλο ο Covid, έπαιξε ρόλο και η εγκυμοσύνη της Μαίρης (Συνατσάκη) αλλά από κάποιο σημείο και μετά έπρεπε να βρω και εταιρεία παραγωγής, γιατί ανέβηκαν οι ανάγκες και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω και να τα βγάλω όλα αυτά από την τσέπη μου», κατέληξε επί του θέματος ο Διονύσης Ατζαράκης.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ
