22.09.25 , 18:26 BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.09.25, 09:26
BMW Group: Συνεργασία με την Toyota στο υδρογόνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο εργοστάσιο του BMW Group στο Steyr προετοιμάζεται για τη μαζική παραγωγή συστημάτων κυψελών καυσίμου. Η τρίτη γενιά του συστήματος κίνησης υδρογόνου του BMW Group θα κατασκευάζεται εκεί από το 2028, ενώ τα κέντρα αριστείας της εταιρείας στο Μόναχο και στο Steyr έχουν ήδη ξεκινήσει την κατασκευή των πρώτων πρωτοτύπων. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης θα προέρχονται από το τεχνολογικό κέντρο του Landshut.

BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο

Η πρώτη γενιά του συστήματος κίνησης με κυψέλες καυσίμου προερχόταν εξ ολοκλήρου από την Toyota Motor Corporation (Toyota) και είχε τοποθετηθεί στην BMW 535iA το 2014. Η δεύτερη γενιά παρουσιάστηκε στον τρέχοντα πιλοτικό στόλο με την BMW iX5 Hydrogen. Αυτή τη φορά, η BMW δημιούργησε η ίδια το συνολικό σύστημα κυψελών καυσίμου, ενώ μεμονωμένες κυψέλες καυσίμου προήλθαν από την Toyota.

BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο

Στη νέα γενιά, το BMW Group και η Toyota Motor Corporation συνεργάζονται για την κοινή εξέλιξη του συστήματος κίνησης σε επιβατικά μοντέλα, με την τεχνολογία κυψελών καυσίμου στο επίκεντρο του project να δημιουργεί συνέργειες τόσο για επιβατικά όσο και για επαγγελματικά οχήματα. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, οι δύο εταιρείες αξιοποιούν κοινές δυνατότητες στην ανάπτυξη και τις αγορές, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν μοντέλα με ξεκάθαρη ταυτότητα για κάθε μάρκα.

 

BMW
 |
ΚΥΨΕΛΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TOYOTA
