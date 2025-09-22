Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μεγάλη ευλογία το να ενσαρκώσω τον Άγιο Παΐσιο»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους, που υποδύθηκε τον Άγιο Παΐσιο στη σειρά του Mega «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό» βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Μίλησε για τον ρόλο του και την ευλογία που ένιωσε, με την ευκαιρία που του δόθηκε να ενσαρκώσει την τεράστια αυτή πνευματική προσωπικότητα.

«Για μένα ήταν μια μεγάλη ευλογία η πρόταση αυτή, να υποδυθώ έναν άνθρωπο – γιατί κανένας μας δεν πρέπει να ξεχνά ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο- που αγωνίστηκε καθόλη τη διάρκεια της ζωής του και αγιοκατατάχθηκε 20 χρόνια μετά θάνατον. Άρα μιλάμε για έναν αγώνα ανθρώπινο. Ένας αγώνας ανθρώπινος είναι κι ένας αγώνας ενός ηθοποιού να ενσαρκώσει έναν άγιο. Αυτό που με κίνησε από την αρχή, ήταν ο πυρήνας αυτού του ανθρώπου. Ο πυρήνας δεν ήταν άλλος από την αγάπη για τον Χριστό, τη θυσιαστική αγάπη για όλους και για όλα και την τεράστια αυτή αγκαλιά που χωρούσε όλο τον κόσμο», είπε αρχικά στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως γνώριζε την ύπαρξη του Αγίου Παϊσίου, αλλά δεν ήξερε τίποτα περισσότερο, μέχρι που του έγινε η πρόταση για τη σειρά.

Είναι μεγάλη ευλογία και ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό γι’ αυτή την ευκαιρία και για αυτή την... να πω “συνύπαρξη” με αυτή την τεράστια πνευματική προσωπικότητα

O ηθοποιός τόνισε πως αυτή η σειρά με τον βίο του Αγίου ήταν αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας βασισμένη στις βιογραφίες και τις εκατοντάδες μαρτυρίες, αλλά και της ομαδικής δουλειάς, σε σενάριο του Γιώργου Τσιάκα και σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη.

«Είχα ανέκαθεν πίστη προς τον Θεό, προς κάτι ανώτερο, προς κάτι πέρα από εμάς. Γιατί από πολύ νωρίς κατάλαβα, ότι ο άνθρωπος είναι γεμάτος πάθη. Κι από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι γεμάτος πάθη, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσει αυτά τα πάθη και να σηκωθεί πάνω από αυτά και να γίνει τελικά ένας άνθρωπος για τους ανθρώπους, για την κοινωνία. Αυτό λοιπόν εντάθηκε στη μελέτη μου αυτή. Εντάθηκε στην ουσία του. Έχω πνευματικό, τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν επικοινωνούμε συχνά, δυστυχώς. Το εξομολογούμε αυτό. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω συχνότερα», συμπλήρωσε ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

«Αλλά η ουσία, η πραγματική, για μένα δε βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται σε αυτό που δε θα πάψω ποτέ να τονίζω και να λέω. Βρίσκεται σε αυτό που ο ίδιος ο Άγιος απάντησε σε μια συγκλονιστική απάντηση που είχε δώσει κάποτε σε έναν προσκυνητή, όταν τον ρώτησε, “Γέροντα, τι είναι το θαύμα;”. Κι απάντησε: “το θαύμα επιτελείται τη στιγμή που κανείς συμμετέχει στον πόνο του άλλου”. Η συμμετοχή αυτή, στον πόνο των ανθρώπων, είναι για μένα το συγκλονιστικότερο θαύμα που μπορεί κανείς να βιώσει στις μέρες μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους θα πρωταγωνιστεί φέτος, μαζί με τον Άκη Σακελλαρίου στο θέατρο Βρετάνια, στη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα Γυναίκας», βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου.