Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου

Πόσοι θέλουν πρωθυπουργό τον Τσίπρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 20:29 Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
22.09.25 , 20:24 Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
22.09.25 , 19:57 Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
22.09.25 , 19:40 Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
22.09.25 , 19:24 Tην τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ
22.09.25 , 19:07 ΑΑΔΕ: Ολόκληρη η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βήμα - βήμα
22.09.25 , 18:54 Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - «Μετάνιωσα»
22.09.25 , 18:35 Ατζαράκης: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ»
22.09.25 , 18:32 Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς
22.09.25 , 18:26 Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»
22.09.25 , 18:26 Cash or Trash: Το αντικείμενο που δεν πήγε στο δωμάτιο των αγοραστών
22.09.25 , 18:26 BMW Group: Προχωρά στο υδρογόνο
22.09.25 , 18:22 Μπασάρ Αλ Άσαντ: Πληροφορίες ότι τον δηλητηρίασαν στη Μόσχα
22.09.25 , 18:00 Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό
22.09.25 , 17:54 Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ αλλά με 23,5% στην πρόθεση ψήφου
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η έρευνα της Prorata
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

  
Πρώτη παραμένει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή στον  «Σφυγμό» Σεπτεμβρίου, την τελευταία  τακτική μέτρηση πολιτικών στάσεων και εκλογικής συμπεριφοράς της Prorata.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μικρή υποχώρηση ΝΔ

Όπως αναφέρει η εταιρεία η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη αλλά σε σταθερά χαμηλές πτήσεις (23,5%). Στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ακολουθεί με αυξητικές τάσεις η Ελληνική Λύση (10%) που επανακτά την τρίτη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας, της οποίαw, αντίθετα, η επιρροή μειώνεται στο 8%. Για το ΚΚΕ (8%) και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (7%) δεν καταγράφονται διαφοροποιήσεις, εν αντιθέσει με το κόμμα της Α. Λατινοπούλου, το οποίο αυξάνει δυνάμεις, φτάνοντας το 4%. Το ΜεΡΑ25 καταγράφει επιρροή της τάξης του 3,5%, ενώ άλλα κόμματα, όπως η Νίκη (2%), η Νέα Αριστερά (1,5%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%) σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις. 

Στην εκτίμηση της ψήφου, η οποία αποτελεί υποθετικό σενάριο στη βάση της αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων εκλογέων, αν διεξάγονταν αύριο εκλογές θα προέκυπτε βουλή 8 κομμάτων, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, την Ελληνική Λύση 11,5%, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9%, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, τη Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜεΡΑ25 4% και τα υπόλοιπα κόμματα ποσοστά που δεν θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Prorata

Η εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Prorata 

Ελαφρώς  διαφορετική είναι και η γενικότερη  εικόνα του πολιτικού σκηνικού στην  μέτρηση πολιτικών στάσεων και εκλογικής συμπεριφοράς της Prorata, σε σύγκριση με την που αποτυπώθηκε στα μέσα του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, στη μεγάλη εικόνα, ως το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται η ακρίβεια, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν στο μεταναστευτικό (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους εκλογείς της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης) και στο σύστημα Υγείας (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους ψηφοφόρους του αριστερού ημισφαιρίου). «Εντός αυτού του τοπίου, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων» επισημαίνει. 

Έρευνα Prorata: Τα σημαντικότερα θέματα για τους πολίτες

Έρευνα Prorata: Τα σημαντικότερα θέματα για τους πολίτες   

Ως προς τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη προκύπτει μέτριος προς χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, και εφόσον αυτές υλοποιηθούν, εξαιρετικά χαμηλή εκτίμηση επιδραστικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25% και αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση στο 60%.

Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα   

Στην έρευνα διερευνήθηκε  επίσης η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά: Το 8% δήλωσε ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε έναν νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει. 

Επανεμφάνιση Τσίπρα με 9 Άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Έρευνα Prorata: Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα

Έρευνα Prorata: Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα 

Τα ποσοστά στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
 |
PRORATA
 |
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PRORATA
 |
ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top