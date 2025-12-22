Ανοιχτή η εθνική οδός στα Τέμπη μετά την τρίωρη διαμαρτυρία των αγροτών

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στις σήραγγες των Τεμπών, καθώς οι αγρότες που είχαν κάνει μπλόκο στη σημείο αυτό, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αποχώρησαν.

Οι αγρότες διαμήνυσαν ότι ήθελαν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τα αιτήματά τους και όχι να ταλαιπωρήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων ή τους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, αν και δεν αποκλείουν μέχρι στιγμής αντίστοιχη κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες.

Μπλόκο των αγροτών σε σήραγγα των Τεμπών (φωτογραφία Ευρωκίνηση)

Αρχικά οι αγρότες δήλωσαν ότι ήθελαν να περιορίσουν τον αποκλεισμό της εθνικής οδού στα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων και των λεωφορείων.

Η Τροχαία όμως έκρινε ότι η παρουσία τρακτέρ κοντά στις σήραγγες καθιστούσε τη διέλευση όλων των οχημάτων επικίνδυνη και εξέτρεψε την κυκλοφορία μέσω παράκαμψης στην παλαιά εθνική οδό, η οποία όπως είναι ευνόητο διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.

