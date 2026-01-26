ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας αγροτοσυνδικαλιστή και λογιστή από την Κρήτη

Δεσμεύονται και οι περιουσίες συγγενών τους

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεσμεύτηκαν οι περιουσίες δυο φερόμενων μελών του κυκλώματος της Κρήτης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό!

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τις περιουσίες του αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη και του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη απο το κύκλωμα της Κρήτης, οι οποίοι υπενθυμίζεται, είναι προφυλακισμένοι. Δεσμεύονται επίσης οι περιουσίες συγγενών τους.

Με βάση στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι με τις παράνομες επιδοτήσεις αγόρασαν κτήματα και έστησαν εταιρεία Airbnb. Έβαλαν πάνω από 700.000 ευρώ σε διαδικτυακό λογαριασμό στοιχηματικής εταιρείας, ο οποίος απενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, την περίοδο, δηλαδή, που αποκαλύφθηκε το κύκλωμα. Τέλος, βρέθηκε θυρίδα σε συγγενή κατηγορουμένου που την επισκεπτόταν μια φορά το μήνα.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον φάκελο για να ενσωματωθεί στη δικογραφία.

 

ΟΠΕΚΕΠΕ
ΜΥΡΩΝΑ ΧΙΛΕΤΖΑΚΗΣ
