Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ και χρόνια είναι ένα πραγματικό φαινόμενο στην Αμερική. Με τα αγωνιστικά του κατορθώματα και την επίδραση που είχε στο παιχνίδι της ομάδας του, των Μιλγουόκι Μπακς, έχει γίνει ένας από τους πλέον δημοφιλείς αθλητές, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όπως είναι φυσικό, έχει κληθεί να διαφημίσει δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες, με τις εταιρίες να κάνουν κυριολεκτικά «ουρά», προκειμένου να εξασφαλίσουν μία συνεργασία μαζί του.

Αυτή τη φορά, τον είδαμε σε ρόλο ...Τζον Τραβόλτα. Εκμεταλλεύθηκε την ηχητική ομοιότητα των λέξεων "Greece" και "Grease" και παρέα με τα αδέλφια του, αναβίωσαν με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο, το κλίμα της Αμερικής, από τις εποχές της αθωότητας.

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«Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να κάνουμε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά απολαμβάνουν. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν να σπριντ για να την υλοποιήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης θα μπορούσε να δημιουργήσει» δήλωσε ο Κίτον Ίνγκλις, επικεφαλής μάρκετινγκ και υπεύθυνος της παραγωγής του διαφημιστικού

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Φέτος το καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα έντονο, σε ό,τι έχει να κάνει με την καριέρα του Γιάννη. Οι φήμες οργιάζουν ότι ύστερα από 13 χρόνια, θα φύγει από τους Μπάκς και θα αναζητήσει νέα ομάδα στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με τους μνηστήρες φυσικά να είναι πολλοί.

Για το θέμα της ανταλλαγής του, τονίζει ότι ήταν μια χρονιά γεμάτη αβεβαιότητα και φήμες, στο κομμάτι της πιθανής ανταλλαγής. Επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν συζητήσεις, κάτι που σίγουρα επηρέασε την κατάσταση.

Για το αν χρειάζεται έρευνα στο θέμα της διαθεσιμότητάς του, δεν έχει πρόβλημα να γίνει, δείχνοντας πόσο περίεργη είναι η κατάσταση (παίκτης να θέλει να παίξει και η ομάδα να τον περιορίζει).

Όπως πάντα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έδωσε μεγάλη έμφαση στην οικογένεια, λέγοντας ότι δεν θέλει η δουλειά του να επηρεάζει τα παιδιά του και ότι είναι σημαντικό για αυτόν να παίζει με τον αδερφό του. Παραδέχτηκε επίσης ότι τον τελευταίο καιρό, τον έχει δυσκολέψει η απόσταση από την οικογένεια.