Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: «Υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου»

Οσα είπε ο παρουστιαστής επιστρέφοντας από τον Άγιο Δομίνικο

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Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Λιανός στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιανός δήλωσε ότι υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.
  • Οι παίκτες του Survivor είχαν ενημερωθεί για το ατύχημα και απομακρύνθηκαν από την παραλία.
  • Ο Λιανός δεν έχει αλλάξει την άποψή του για το Survivor μετά το ατύχημα.
  • Η υπόθεση έχει πάρει τον δικαστικό δρόμο και ο Λιανός έχει επαφή με την οικογένεια του Σταύρου.
  • Δηλώνει ότι το Survivor είναι επικίνδυνο παιχνίδι και οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τους κινδύνους.

Ο Γιώργος Λιανός επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου και μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Αναφερόμενος στη στιγμή που ανακοίνωσε το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου στους παίκτες κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, εξήγησε πως δεν σοκαρίστηκαν καθώς ήταν ήδη ενήμεροι από την επόμενη κιόλας μέρα.

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: «Υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου»

Όλοι οι παίκτες είχαν απομακρυνθεί από την παραλία και είχαν μεταφερθεί στο ξενοδοχείο, οπότε κάποια στιγμή έπρεπε απλά να μπει μια τελεία. Θεώρησαν σωστό να στείλει ο καθένας το δικό του μήνυμα στον Σταύρο και να κλείσουν τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο.

«Μετά από τόσα χρόνια στην παρουσίαση του Survivor, περίμενες ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο;», τον ρώτησε ο Γιώργος Βιολέντης, με τον τον Γιώργο Λιανό να απαντάει: «Κοίτα, τα ατυχήματα είναι δυστυχώς μέρος της ζωής και ποτέ δεν ξέρεις από πού και πότε θα σου έρθουν. Έμελλε να το ζήσουμε κι αυτό μετά από τόσα χρόνια πορείας».

Σε ερώτηση για το αν άλλαξε η οπτική του για το Survivor μετά το ατύχημα του Σταύρου, ξεκαθάρισε ότι δε συνδέεται το ένα με το άλλο και η άποψή του δεν έχει επηρεαστεί καθόλου.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά στο τιμόνι της παρουσίασης αν το παιχνίδι προβληθεί την επόμενη χρονιά, τόνισε ότι πρόκειται για ένα μακρινό σενάριο, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι είναι εκεί απλώς για να κάνουν τη δουλειά τους, ενώ οι αποφάσεις ανήκουν σε άλλους.

Τέλος, σχετικά με τις πιθανότητες να επιστρέψει το ριάλιτι επιβίωσης στις οθόνες μας τη νέα σεζόν, δήλωσε πως δεν έχει ιδέα και παρέπεμψε για απαντήσεις στον ΣΚΑΪ και την Acun Medya.

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: «Υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου»

Όπως είδαμε στο Breakfast@Star, ο παρουσιαστής δήλωσε ότι είχε επαφή με την οικογένεια του Σταύρου τόσο τις ημέρες του ατυχήματος όσο και μετά την επιστροφή του. Καθώς βρισκόταν κι ο ίδιος στο νοσοκομείο, προσπαθούσε να τους μεταφέρει ό,τι μάθαινε την κατάλληλη στιγμή. Όπως εξήγησε, έχοντας κι ο ίδιος παιδιά, προσπαθεί να καταλάβει την αγωνία τους και την ανάγκη τους για ενημέρωση για την κάθε μικρή λεπτομέρεια.

Όσον αφορά τις ευθύνες του ατυχήματος, ο Γιώργος Λιανός ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δικαστικό δρόμο. «Αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που ξέρουμε όλοι και αυτό που είπε και ο εισαγγελέας είναι ότι υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου», ξεκαθάρισε Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό τον στιγμάτισε, ξεκαθάρισε ότι η στάση του απέναντι στο project δεν αλλάζει, λέγοντας πως: «Το θέμα είναι ότι είναι μέσα στη ζωή αυτά τα πράγματα. Μπορεί να σου τύχουν εκεί που δεν το περιμένεις». Συμπλήρωσε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα και κάθε χρόνο, δυστυχώς, υπάρχουν ειδήσεις για ανθρώπους που κάνουν μαγκιές με σκάφη και δεν προσέχουν.

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: «Υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου»

Απαντώντας στις δηλώσεις παλιών παικτών για παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, ο παρουσιαστής ήταν κατηγορηματικός ότι τέτοιο σοβαρό ατύχημα δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Όσο για τις αναφορές σε τροφικές δηλητηριάσεις ή νοσηλείες, υπενθύμισε τις ιδιαιτερότητες του reality επιβίωσης, τονίζοντας ότι: «Το Survivor είναι ένα παιχνίδι το οποίο συμβαίνει σε μια ζούγκλα. Υπάρχει θάλασσα. Δεν είναι το Master Chef να κοπείς με ένα μαχαίρι».

Κατέληξε λέγοντας πως όλα στη ζωή είναι επικίνδυνα και όταν κάποιος επιλέγει να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες, γνωρίζει ότι πρέπει να προσέχει, γι' αυτό και η παραγωγή θέτει αυστηρά όρια, όπως το να μην απομακρύνονται οι παίκτες από το camp, καθώς το περιβάλλον αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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