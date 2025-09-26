Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο Άνω Καστρίτσι στο Παναχαϊκό Όρος και εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Πατρών: 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος στη μάχη συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.