Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 15:00 Νάνσυ Μπούκλη: Η ηλικία, το βιογραφικό και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι
26.09.25 , 14:51 GNTM: Απόψε οι διαγωνιζόμενοι θα νιώσουν επαγγελματίες μοντέλα
26.09.25 , 14:41 Βοιωτία: Έψαχναν Τη Μάνα Της Και Η 62χρονη Εμφάνισε Άλλη Γυναίκα
26.09.25 , 14:32 Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα
26.09.25 , 14:24 Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
26.09.25 , 14:08 Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της
26.09.25 , 14:06 Ξεκινά το Πικ Νικ Urban Festival 2025- Μία υπέροχη γιορτή δίπλα στη θάλασσα
26.09.25 , 13:27 Μαρία Λουίζα Βούρου: H συγκίνηση για τον πατριό της- «Ήταν σαν μπαμπάς μου»
26.09.25 , 13:24 Η Έλενα Κρεμλίδου για την επίμαχη δήλωση της για τους influencers!
26.09.25 , 13:21 Ο Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή για το Σαββατοκύριακο
26.09.25 , 13:01 Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
26.09.25 , 12:48 Γάζα: Σχέδιο εργατών ευρωπαϊκών λιμανιών για να εμποδίσουν το Ισραήλ
26.09.25 , 12:46 Από τα σαλόνια της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash!
26.09.25 , 12:35 Παρουσιάστρια ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι, σε έργο του Τόλη Παπαδημητρίου
26.09.25 , 12:24 GNTM: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;», ρώτησε η Ηλιάνα παίκτη!
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Μαρία Λουίζα Βούρου: H συγκίνηση για τον πατριό της- «Ήταν σαν μπαμπάς μου»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Νάνσυ Μπούκλη: Η ηλικία, το βιογραφικό και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι
Χρήστος Δάντης: Η ηλικία, οι τέσσερις γάμοι και τα τρία παιδιά
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο - Η εξήγηση Κολυδά
Παρουσιάστρια ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι, σε έργο του Τόλη Παπαδημητρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Φωτιά Τώρα Αχαΐα: Πυρκαγιά Στο Παναχαϊκό Όρος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο Άνω Καστρίτσι στο Παναχαϊκό Όρος και εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Πατρών: 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος στη μάχη συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΑΧΑΙΑ
 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΟΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top