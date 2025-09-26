Παρουσιάστρια ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι, σε έργο του Τόλη Παπαδημητρίου

Η πρόταση και ο ρόλος που θα έχει

Η Αννίτα Πάνια θα ανέβει στο θεατρικό σανίδι σε έργο του Τόλη Παπαδημητρίου
Την επικείμενη συνεργασία τους στο θέατρο αποκάλυψαν -κατά κάποιον τρόπο- ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Αννίτα Πάνια.  Η παρουσιάστρια θα ανέβει στο θεατρικό σανίδι σε ρόλο παρουσιάστριας, σε έργο που έχει γράψει ο Τόλης Παπαδημητρίου. 

Τόλης Παπαδημητρίου στην παράσταση Μαύρη Σαμπούκα, το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Τόλης Παπαδημητρίου στην παράσταση Μαύρη Σαμπούκα, το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος, καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή της στον Alpha radio 98.9, χθες βράδυ. 

«Yπάρχει μια ιδέα, έχει πέσει στο τραπέζι. Σ' ένα τραπέζι με κάτι φαγιά, έπεσε κι αυτή η ιδέα... μήπως παίξει η Αννίτα ένα έργο δικό μου; Σε ρόλο μιας παρουσιάστριας, εμπνευσμένο από την ίδια», είπε αρχικά ο Τόλης Παπαδημητρίου, με την Αννίτα Πάνια να συμπληρώνει: 

«Μη λες, μη λες ακόμα... δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Θα δούμε παιδιά..., δε λέμε τώρα τέτοια πράγματα εδώ».

«Το "ναι" μένει και το "άντε πάμε"», κατέληξε ο Τόλης Παπαδημητρίου. 

