Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς έρχεται την Κυριακή στις 21:00

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή στις 21:00 το βράδυ. Η νέα κωμική σειρά του Star μας υποδέχεται σε ένα στοιχειωμένο αρχοντικό που πέρα από τον Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης) και τη Μαρίνα (Ελλη Τρίγγου) κατοικούν άλλα εννέα θεότρελα φαντάσματα. Ήδη στο TikTok οι αναρτήσεις των ηθοποιών κάνουν πάταγο. 

Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή 28/9 στις 21:00 στο Star

«Μου είπαν ότι αυτό το σπίτι έχει φαντάσματα. Φυσικά και δεν πιστεύω ότι αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο», ακούμε τον Ορφέα Αυγουστίδη να λέει, ενώ των περιτριγυρίζουν τα φαντάσματα.

Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Στη συνέχεια ακούμε την Έλλη Τρίγγου να λέει, με τα φαντάσματα να την πειράζουν: «Ζούμε σε ένα σπίτι γεμάτο φαντάσματα. Φυσικά και όλα θα πάνε καλά... Ή και όχι!».

Αυτά είναι «Tα Φαντάσματα» που θα... στοιχειώνουν τα βράδια μας!

Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Με το γνωστό της χιούμορ, ακούμε την Αγορίτσα Οικονόμου, που υποδύεται την Αγωνίστρια επί Τουρκοκρατίας, να λέει: «Είμαστε φαντάσματα. Φυσικά και ξέρουμε αριθμητική. Ένα, δύο, τρία... Συμπαθάτε με. Εκείνα τα χρόνια αρπάζαμε το καριοφύλλι. Πού καιρός για αριθμούς!». 

Η Αγορίτσα Οικονόμου είναι η Αγωνίστρια επί Τουρκοκρατίας στα «Φαντάσματα»!

Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

«Είμαστε φαντάσματα. Φυσικά και περνάμε από τοίχους», λέει ο Ταγματάρχης Αθανάσιος Καρκαλέντζος χτυπώντας στον τοίχο, ενώ την ίδια στιγμή ο Ακέφαλος δηλώνει: «Είμαστε φαντάσματα. Φυσικά και μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κεφάλι!». 

Τα Φαντάσματα: Ποιον θα υποδυθεί ο Χάρης Φλέουρας;

Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
STAR ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
Back to Top