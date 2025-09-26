GNTM: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;», ρώτησε η Ηλιάνα παίκτη!

Οι εκπλήξεις κι οι ανατροπές στον νέο κύκλο του GNTM δε σταματάνε, όπως είδαμε και στο αποκλειστικό απόσπασμα του δεύτερου επεισοδίου που έπαιξε το Breakfast@Star.

«50 χιλιάδες είναι 50 χιλιάδες! Για τα λεφτά ήρθα», ακούμε να λέει ένα από τα υποψήφια μοντέλα. «Τώρα σιγά σιγά θέλω να αποκοπώ και να ασχοληθώ με τα καλλιτεχνικά» λέει άλλος, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να τον ρωτάει: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;».

Θέλοντας προφανώς να στηρίξει την άποψή της για κάποιον από τους συμμετέχοντες, ακούμε τη Ζεν να λέει: «Δεν υπάρχει ψηφοφορία. Είναι ΠΑΣΟΚ, είναι καρμικό, περνάει!». Ενώ σε άλλο σημείο, λέει με χιούμορ στην παραγωγή: «Αν δεν είναι ζεστά τα σουβλάκια, θέλω παστίτσιο».

Κλείνοντας, το υποψήφιο μοντέλο που κάνει «ανοίγματα» πάνω στην πασαρέλα, προκαλεί ποικίλα σχόλια από την κριτική επιτροπή!

Greece's Next Top Model: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στο Star

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM