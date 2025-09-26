Ο Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή για το Σαββατοκύριακο

Θα φωνάξετε το Σαββατοκύριακο τους φίλους σας στο σπίτι και δεν ξέρετε “τι να μαγειρέψετε”; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία συνταγή που συνδυάζει πρωτεΐνη και υδατάνθρακα.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Ο σεφ ετοίμασε μοσχαράκι στη γάστρα με κριθαράκι και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία στους τηλεθεατές του Star.

Ο Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή για το Σαββατοκύριακο

Υλικά της Συνταγής 

• 350 γρ. κριθαράκι
• 600 γρ. μοσχάρι
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 καρότο
• 2-3 κλωνάρια σέλερι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 400 γρ. ντομάτα ψιλοκομμένη ή κονκασέ
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 800 ml ζωμό κρέατος
• 50 ml κόκκινο κρασί
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, θυμάρι, δάφνη
• Τριμμένο τυρί για το σερβίρισμα

Ο Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή για το Σαββατοκύριακο

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Σοτάρισμα λαχανικών: Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο, ζεσταίνεις το ελαιόλαδο. Σοτάρεις κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο και σέλερι μέχρι να μαλακώσουν.

2. Μοσχάρι: Προσθέτεις τα κομμάτια μοσχαριού και τα ροδίζεις από όλες τις πλευρές για να κλείσουν οι χυμοί.

3. Ντομάτα & μυρωδικά: Προσθέτεις ψιλοκομμένη ντομάτα, πελτέ, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, θυμάρι, δάφνη και ζάχαρη. Ανακατεύεις καλά.

4. Υγρά: Ρίχνεις ζωμό ή νερό μέχρι να καλύπτει τα μισά περίπου κομμάτια μοσχαριού. Σιγοβράζεις στον φούρνο στους 180°C για 20-25 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να μαλακώνει το κρέας.

5. Κριθαράκι: Προσθέτεις το κριθαράκι και ανακατεύεις απαλά. Αν χρειάζεται, προσθέτεις λίγο επιπλέον νερό ή ζωμό. Ψήνεις για άλλα 20-25 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι και να απορροφήσει τα υγρά.

6. Σερβίρισμα: Βγάζεις από το φούρνο, αφαιρείς δάφνη, ανακατεύεις απαλά και πασπαλίζεις με τριμμένο τυρί.

